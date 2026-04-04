Asya’da yakıt krizi büyüyor: Şiddet, yağma ve grevler yayılıyor

İran savaşıyla birlikte küresel enerji arzında yaşanan aksaklıklar, Asya’nın birçok ülkesinde ciddi sosyal ve ekonomik sorunları tetikledi. The Washington Post’un aktardığına göre, yakıt kıtlığı bazı bölgelerde şiddet olayları, yağma ve toplumsal huzursuzluğu beraberinde getirdi.

Özellikle Bangladesh’te yakıt hırsızlığı ve kara borsa faaliyetleri hızla yaygınlaşırken, uzun akaryakıt kuyrukları ve panik alımları krizi daha da derinleştirdi. Yakıt istasyonlarına yönelik saldırıların arttığı ülkede güvenlik sorunları dikkat çekiyor.

India, Pakistan ve Bangladeş’te yakıt istasyonu çalışanlarına yönelik saldırılarda can kayıpları yaşanırken, şiddet olaylarının günlük hayatın parçası haline geldiği belirtiliyor.

Philippines’te ise artan dizel fiyatları nedeniyle binlerce ulaşım çalışanı greve giderken, enerji maliyetlerindeki yükselişin ekonomiye yansıması hızlandı.

Krizin temel nedenlerinden biri olarak İran’ın Strait of Hormuz’u kapatması gösteriliyor. Bu gelişme, enerji ithalatına bağımlı Asya ülkelerini doğrudan etkileyerek arz daralmasına yol açtı.

Artan maliyetler karşısında hükümetler sübvansiyon ve acil yakıt alımlarıyla krizi yönetmeye çalışsa da, bu önlemlerin uzun vadede sürdürülebilirliği konusunda endişeler büyüyor.

Uzmanlara göre yakıt fiyatlarındaki artış yalnızca enerji piyasasını değil, gıda ve temel tüketim ürünlerini de etkileyerek enflasyon baskısını artırıyor. Petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması durumunda ise bölgede kronik istikrarsızlık riskinin artabileceği uyarısı yapılıyor.