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Ateşkes beklentisi petrol fiyatlarını düşürdü

Gazze'de ateşkes sağlanacağı umutları petrol fiyatlarını geriletti.

Haber Merkezi
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Ateşkes beklentisi petrol fiyatlarını düşürdü
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İsrail’in Hamas’a karşı Gazze’ye 10 ay önce başlattığı saldırıları durduracak bir ateşkes için ABD’nin gösterdiği çaba ve Blinken’in İsrail’e gitmesi petrol fiyatlarını geriletti.

Orta Doğu’da gerilimi düşürecek bir ateşkesin petrolde arz endişelerini hafifletecek olması fiyatları aşağı çekti.

Petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin’de ekonomik zayıflık işaretlerinin talep konusunda ortaya çıkardığı endişelerde petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı yaratıyor.

Fiyatların gerilemisinde Libya’nın Waha sahasında petrol üretiminin yapılan bakım sonrası normal seviyesi olan 300 bin varil/güne dönmesi de etkili.

Şu sıralarda ICE’de Brent petrolü 15 cent, yüzde 0,19 düxüxle 79,58 dolardan işlem görüyor. Batı Teksas petroül 25 cent düşüşle 76,40 dolar/varilde.-

Analistler Brent petrolünde aşağı hareketin 78,63 dolar desteğine kadar devam edeceğini öngörüyorlar. Bu desteğin kırılması halinde aşağı hareket 76,90 dolara kadar devam edebilir.

Yukarı yönlü harekette ilk direnç 80 dolar seviyesi. Buranın geçilmesi halinde 81,43 dolara kadar hareket olabilir.

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