Avrupa doğal gaz depoları 2022’den bu yana en düşük seviyeye geriledi

Avrupa Birliği’nin doğal gaz depolama seviyeleri, kıtanın 2022 enerji krizinden bu yana yılın bu döneminde görülen en düşük seviyesine geriledi. Avrupa kışa normalden daha düşük stoklarla girerken, soğuk hava koşulları depolardan gaz çekişini hızlandırdı.

Bloomberg'in haberine göre, arz endişeleri fiyatları son iki yıldan uzun sürenin en güçlü aylık artışına taşıdı. Avrupa’nın referans doğal gaz göstergesi olan TTF kontratı bu hafta megavat saat başına 42,60 Euro'ya kadar yükselerek son 10 ayın en yüksek seviyesini gördü.

AB depoları 2022’den bu yana en düşük seviyede

Fiyatlardaki artışta ABD’de yaşanan şiddetli kış fırtınaları da etkili oldu. ABD iç piyasasında arzı aksatan bu gelişmeler, Avrupa fiyatlarını da yukarı çekti. Rusya’dan boru hattı gaz tedarikinin keskin şekilde azalmasının ardından Avrupa’nın deniz yoluyla gelen ABD LNG’sine bağımlılığı artmış durumda.

Sektör kuruluşu Gas Infrastructure Europe verilerine göre, 29 Ocak itibarıyla AB depolarında 490 teravatsaat gaz bulunuyor. Bu miktar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 130 tam yüklü LNG kargosuna denk gelen bir açığa işaret ediyor. Depolar doluluk oranı yüzde 43 seviyesinde bulunurken, bu oran 2022’den bu yana mevsimsel olarak en düşük seviye olarak kaydedildi. 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, AB genelinde ciddi bir enerji arz krizini tetiklemişti.

Ocak ayının ortasına kadar geçen sürede Avrupa’daki gaz depoları normalden daha hızlı boşaltıldı. Argus gaz analisti Natasha Fielding’e göre bu durum özellikle Almanya’da daha belirgin oldu. Almanya’da uygulanan hükümet politikaları nedeniyle önceki yıllara kıyasla daha az gaz depolandı.

Almanya kışa düşük gaz stoklarıyla girdi

Almanya kışa, bir önceki yılın zirve seviyesine göre yaklaşık yüzde 20 daha düşük depolama hacmiyle girdi. Bu durum hem piyasa koşullarının hem de politika değişikliklerinin sonucu olarak ortaya çıktı.

Son yıllarda bazı vadeli gaz kontratlarında fiyat eğrisi tersine dönmüş, yaz kontratları kış kontratlarının üzerine çıkmıştı. Fielding’e göre bu durum, hükümetlerin kışa hazırlık için depolama zorunluluğu getirmesi nedeniyle yaz fiyatlarının yükselmesinden kaynaklandı. Ancak bu tablo, tüccarların ekonomik olarak stok oluşturmasını zorlaştırdı.

Geçen yaz ise Almanya ve AB, piyasayı soğutmak ve daha esnek depolama davranışını teşvik etmek amacıyla depolama hedeflerini gevşetti.

Yeni kapasitenin devreye girmesiyle birlikte gaz fiyatlarında düşüş bekleniyor

BloombergNEF Küresel LNG Analisti Olympe Mattei d’Ornano, bu kararların piyasa koşullarına daha “rahat” bir bakış açısıyla alındığını belirtti. ABD ve Kanada gibi ülkelerde üretim artışı beklentisi, olası arz fazlası öngörüsünü güçlendirmişti.

Mattei d’Ornano’ya göre 2018’de Avrupa’da yaşanan sert soğuk dalgasına benzer bir senaryoda bile Kuzeybatı Avrupa bölgesi mart ayı sonunda depolarda yüzde 11 oranında gaz tutmaya devam edebilir. Bu seviye, elektrik kesintilerini tetikleyecek kadar düşük değil.

Analiste göre ısıtma sezonunun sona ermesi ve yeni kapasitenin devreye girmesiyle birlikte gaz fiyatlarında düşüş bekleniyor.

Bu süreçte yatırımcı pozisyonları da değişti. Argus verilerine göre hedge fonlar, ocak ayı ortasında Intercontinental Exchange’de net uzun pozisyona geçti. Bu durum, fiyatların yükseleceği beklentisinin arttığını gösteriyor. Bir hafta önce net kısa pozisyonda bulunan fonlar, ekim ayından bu yana ağırlıklı olarak düşüş yönünde pozisyon alıyordu.