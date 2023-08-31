Avrupa doğal gaz fiyatları düştü

Avrupa doğal gaz fiyatları bugün geriliyor.



Avrupa gösterge doğal gaz fiyatları, neredeyse dolu depolama seviyeleri ve düşük talebin Avustralya LNG üretimini kısıtlayan uzun süreli işçi grevi riskini dengelemesi ile bugün düşüşü sürdürüyor.

Montel-Foreks'in haberine göre, Hollanda TTF hub’ı Ekim vadeli doğal gaz kontratı bugün en son Ice Endex'te önceki kapanışına göre 2,54 EUR düşüşle 36,84 EUR/MWh seviyesinden işlem gördü.

İngiltere NBP hub’ı eşdeğeri en son 6,35 p düşüşle 91,18 p/th seviyesinden satış yaptı.

Chevron'un Gorgon ve Wheatstone terminallerinde 7-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek işçi grevlerinin Avrupa'nın arz görünümüne zarar vereceği yönündeki endişeler hafifliyor.

Bir analist, “Duyurulan kesintiler bile söz konusu kapasitenin yalnızca %20'si kadar bir azalma anlamına geliyor. Önümüzdeki haftalarda gaz üzerindeki herhangi bir etkinin çok sınırlı olacağı açıkça görülüyor” ifadelerini kullanıyor.

Avrupa Gaz Altyapısı (GIE) verilerine göre, AB çapındaki depolama sahaları en son %93 dolu olarak görüldü.

Spot piyasada ise TTF gün öncesi kontratı en son 0,05 EUR düşüşle 34,82 EUR/MWh seviyesinden satış yaptı. NBP eşdeğeri ise 2,25 p düşüşle 87,75 p/th'e geriledi.