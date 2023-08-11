Avrupa doğal gaz fiyatları düşüşte

Avrupa doğal gaz fiyatları haftanın son işlem günü düşüşe geçti. Ancak piyasa katılımcıları önümüzdeki hafta Avustralya'daki üç LNG tesisinde grev olasılığı nedeniyle gergin bir durumda bulunuyor.

Hollanda TTF hub’ı Eylül vadeli kontrat bugün en son 0,29 EUR düşüşle 36,77 EUR/MWh'e geriledi.

Montel-Foreks'in haberine göre, İngiltere NBP hub’ı Eylül kontratı 0,60 p düşüşle 93,65 p/thseviyesine geriledi.

Yıllık toplam kapasitesi yaklaşık 41,4 milyon ton/yıl olan üç önemli Avustralya sıvılaştırma tesisindeki işçiler Salı günü tesis sahipleri Woodside ve Chevron ile görüşmelere devam edecekler.

Operasyonların durdurulması, küresel üretimin yaklaşık %10'unu etkileyebilir ve bu durum Asyalı alıcıların piyasa endişelerini artırmış bulunuyor.

Bu durum ayrıca, Asya piyasasının oluşabilecek açığı telafi etmek için kargoları Avrupa'dan çekecek prim ödemelerini de artırabilir.

TTF Eylül kontratı, Avustralya LNG tesislerinde olası kesinti haberlerine yanıt olarak Çarşamba günü yaklaşık iki ayın en yüksek seviyesi olan 43,55 EUR/MWh seviyesine yükselmişti. Kontrat dünü ise 40,00 EUR/MWh’in altında kapattı.