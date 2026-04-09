Avrupa doğal gaz fiyatları Hürmüz belirsizliğiyle yükseldi

ABD ve İran arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, küresel enerji arzının en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin uygulama detaylarındaki belirsizlik, Avrupa doğal gaz piyasalarında tansiyonu yükseltti.

ICE'de Avrupa için gösterge olan Hollanda TTF doğal gaz kontratında fiyat yüzde 2,87 oranında artarak 46,60 euro/MWh seviyesine yükseldi.

Avrupa'da doğal gaz depolarının doluluk oranı 8 Nisan itibariyle yüzde 28,77. Almanya'da bu oran yüzde 22,85, Hollanda'da yüzde 5,40 ve Fransa'da yüzde 23,53 seviyesinde bulunuyor.