Avrupa ile Asya arasında LNG rekabeti kızışıyor

Küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) piyasasında Ortadoğu’daki çatışmaların tetiklediği tedarik krizi derinleşiyor. ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından İran'ın Körfez ülkelerine yönelik misilleme saldırılarının ve Hürmüz Boğazını kapatmasının küresel LNG arzının yaklaşık yüzde 20’sinin devre dışı kalmasına yol açtığı tahmin ediliyor.

Bloomberg’in gemi takip verilerine göre, başlangıçta Avrupa’ya gitmesi planlanan en az sekiz LNG sevkiyatının rotası Asya’ya çevirdi. Yön değiştirme eğilimi son günlerde hız kazanırken, yedek arz tamponunun hızla tükenmesi Avrupa ve Asya arasında kıyasıya bir rekabeti beraberinde getirdi.

Avrupa, kış aylarında neredeyse tükenen depolarını doldurmak için LNG çekmek zorundayken, Asya’da mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar önümüzdeki aylarda klima kullanımını artırarak talebi yukarı çekecek. Her iki bölgede de fiyatlar son bir haftada sert yükseldi ve enflasyonist baskılar ile ekonomik etkilere dair endişeleri körükledi.

Rystad Energy analisti Mathieu Utting, "Bu durum yaz aylarına kadar sürüklenerek aylarca devam ederse, küresel piyasaya yeterli arzı sağlayacak alternatif LNG kaynağı yok. Diğer iki büyük LNG tedarikçisi ABD ve Avustralya halihazırda tam kapasite çalışıyor ve kullanımı artıracak çok az alanları var" dedi.

Hindistan, Bangladeş ve Tayland’daki alıcılar spot piyasaya yönelirken, kısmen satıcı eksikliği ve aşırı yüksek fiyatlar nedeniyle Hindistan’ın Mart teslimatlı ihaleleri de dahil olmak üzere bazı ihaleler sonuçsuz kaldı.