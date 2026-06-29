Avrupa kışa 15 yılın en düşük doğal gaz stokuyla girebilir

Avrupa'nın kış ısıtma sezonuna en az 15 yılın en düşük doğal gaz stoklarıyla girmesi beklenirken, düşük rezervlerin işletmeler ve hane halkları için fiyat artışı riskini büyüttüğü bildirildi.

Financial Times'ın danışmanlık şirketi Wood Mackenzie'nin tahminine dayandırdığı haberine göre, Avrupa Birliği'ndeki doğal gaz depoları, genellikle nisan-ekim dönemini kapsayan kritik dolum sezonunu yalnızca yüzde 76 dolulukla tamamlayacak. Gas Infrastructure Europe verilerine göre bu oran, en az 2011'den bu yana görülen en düşük sezon sonu seviyesi olacak.

AB'deki depolar, özellikle soğuk geçen kışın ardından dolum sezonuna yüzde 28 doluluk oranıyla başladı. Bu seviye, yılın söz konusu dönemi için normalin altında kaldı. Depoların mevcut ortalama doluluk oranı ise yüzde 48 seviyesinde bulunuyor.

Stoklardaki zayıf görünümde, ABD-İran savaşının Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatlarını kesintiye uğratması ve Katar ile Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki üretimi azaltması etkili oldu. Dünya LNG arzının yaklaşık beşte biri normal koşullarda Hürmüz Boğazı'ndan taşınıyor.

Avrupa doğal gaz fiyatları, şubat ayı sonunda ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarının ardından sert yükselmişti. Fiyatlar daha sonra, Washington ile Tahran arasında geçici barış anlaşması imzalanmadan önce dahi görece istikrarlı bir seyir izledi.

Ancak Avrupa'daki gaz merkezlerinde fiyatların düşük kalması, başta ABD olmak üzere küresel LNG kargolarını bölgeye çekmekte yetersiz kaldı.

Argus Media analisti Natasha Fielding, Avrupa'nın doğal gaz depolama planları açısından yaz döneminin kritik bir aşamasında bulunduğunu belirtti. Fielding, ABD-İran anlaşmasının fiyatları düşürdüğünü ve Körfez kaynaklı arzın yeniden artacağı beklentisini güçlendirdiğini ancak LNG arzındaki kısıtlamaların uzaması halinde Avrupa'nın kışa daha düşük stoklarla gireceğini söyledi.

Fielding, düşük stokların kış aylarında ani fiyat artışları yaşanması ihtimalini yükselteceğini ifade etti.

Avrupa gösterge doğal gaz fiyatları megavatsaat başına yaklaşık 40 avro seviyesinde işlem görüyor. Bu değer, ABD-İran savaşının 28 Şubat'ta başlamasından önceki seviyenin yalnızca biraz üzerinde ve yılın bu dönemi için normal aralıkta bulunuyor.

Fiyatlar savaşın ilk haftalarında yükselmesine rağmen, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgalinin ardından görülen megavatsaat başına 342 avroluk rekor seviyenin oldukça altında kaldı.