Avrupa’da benzin krizi kapıda mı? Rafineri karlarındaki dev sıçrama ne anlama geliyor?

Piyasadaki dengesizliğin temelinde ham petrol fiyatlarındaki gevşeme ile ürün talebi arasındaki ters orantı yatıyor. Orta Doğu’da yumuşayan hava ve ateşkes umutları ham petrolü ucuzlatırken, benzine olan küresel talebin mevsimsel olarak patlaması aradaki makasın rafineriler lehine açılmasına neden oldu. Rafineriler ham maddeyi ucuza alıp son ürünü rekor fiyatlara satmaya başlayınca, ortaya son 32 ayın en yüksek kar marjları çıktı. Bu durum, brent petrol fiyatı düşse bile pompadaki rakamların neden aşağı gelmediğini, aksine yukarı yönlü baskının neden arttığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Donges rafinerisi devre dışı ve arz daralıyor

Arz tarafındaki en büyük darbe ise Fransa’nın stratejik altyapısından geldi. Avrupa’nın en kritik tesislerinden biri olan TotalEnergies Donges rafinerisinin bakım nedeniyle devre dışı kalması, piyasadan günlük devasa bir üretim hacmini sildi. Bölge kapasitesinin yaklaşık %20’sinin bir anda üretim dışı kalması, mevcut benzin stoklarını adeta altın değerine taşıdı. Stokların hızla eridiği bu süreçte, enerji devlerinin elindeki hazır yakıta olan hücum, fiyatları kontrolsüz bir şekilde yukarı tetiklemeye devam ediyor.

Atlantik ötesi talep ve ‘sürüş sezonu’ baskısı

Avrupa’daki benzin sadece kıta içinde tüketilmiyor; Brezilya ve Kanada gibi pazarlardan gelen aşırı talep, Avrupa’nın kendi ihtiyacı olan yakıtın bölge dışına ihraç edilmesine neden oluyor. Yaz aylarının yaklaşmasıyla başlayan ‘sürüş sezonu’, küresel talebi zirveye taşırken, Avrupa’nın kendi ürettiği benzini iç piyasada tutamaması sıkışıklığı derinleştiriyor. Mevcut kapasite sorunları ve ihracat iştahı bu şekilde devam ederse, haziran ayı itibarıyla Avrupa genelinde yakıt tedariğinde yeni kısıtlamalar ve rekor fiyat artışları kaçınılmaz bir gerçeklik olarak karşımıza çıkabilir.

Enerji piyasalarında yeni denge arayışı ve maliyet yönetimi

Gelinen noktada, rafinerilerin yakaladığı bu yüksek karlılık oranlarının kalıcı olup olmayacağı tamamen arz yönlü kısıtlamaların ne kadar süreceğine bağlı görünüyor. Piyasa aktörlerinin yakından takip ettiği bir diğer kritik husus ise ham petrol fiyatlarındaki volatiliteye rağmen ürün fiyatlarının gösterdiği dirençli duruş. Eğer rafineri kapasiteleri planlanan sürelerde normale dönmezse, enerji maliyetlerindeki bu artışın sadece akaryakıtla sınırlı kalmayıp, lojistik ve üretim maliyetleri üzerinden küresel enflasyon üzerinde yeni bir baskı unsuru oluşturması kaçınılmaz bir senaryo olarak masada duruyor.