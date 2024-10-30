Avrupa'da doğal gaz fiyatı düştü

Avrupa piyasalarında gösterge vadeli işlemler erken işlemlerde doğal gaz fiyatı yüzde 2,7 seviyesinde geriledi.

Goldman Sachs analistlerine göre, piyasanın beklenenden daha fazla Rus gazı almaya devam etmesi halinde, fiyatlar mevcut seviyelerden neredeyse yarıya düşme potansiyeline sahip.

Analist Samantha Dart, Goldman'ın baz senaryosunun, Ukrayna boru hatlarından akan Rus yakıtının, iki ülke arasındaki bir transit anlaşmasının bu yılın sonunda sona ermesiyle duracağı yönünde olduğunu söyledi.

Dart, “Mevcut durumdan herhangi bir sapma, konsensüse kıyasla daha yüksek Rus arzı ve dolayısıyla daha zayıf küresel gaz fiyatları anlamına gelecektir" dedi.

Avrupa'nın doğal gaz ölçütü olan Hollanda ön-ay vadeli kontratları, Amsterdam'da sabah yüzde 2,3 düşüşle megavat/saat başına 41,90 Euro'dan işlem gördü. Fiyatlar salı günü aralık ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.