Avrupa'da doğal gaz fiyatı yükseldi

Avrupa'da doğal gaz fiyatları haftanın ilk işlem gününde yükselişe geçti.



Hollanda TTF'de erken saatlerde gerçekleşen işlemlerde Eylül teslimi doğal gaz fiyatı yüzde 18'e varan bir artışla megavat-saati 42,90 euroya kadar yükseldi. Şu sıralarda fiyat yüzde 7 artışla 41 euro seviyesinde.

Sendikalar hafta sonu yaptıkları açıklamada, Woodside Energy Group'un uygun bir anlaşma sunmaması halinde grevin 2 Eylül gibi erken bir tarihte başlayabileceğini ifade etmişlerdi.