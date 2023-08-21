Avrupa'da doğal gaz fiyatı yükseldi
Avustralya'daki LNG işçilerin ücret görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması halinde Eylül başında greve gitmeye hazırlanmaları Avrupa doğal gaz fiyatlarını yükseltti.
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Avrupa'da doğal gaz fiyatları haftanın ilk işlem gününde yükselişe geçti.
Hollanda TTF'de erken saatlerde gerçekleşen işlemlerde Eylül teslimi doğal gaz fiyatı yüzde 18'e varan bir artışla megavat-saati 42,90 euroya kadar yükseldi. Şu sıralarda fiyat yüzde 7 artışla 41 euro seviyesinde.
Sendikalar hafta sonu yaptıkları açıklamada, Woodside Energy Group'un uygun bir anlaşma sunmaması halinde grevin 2 Eylül gibi erken bir tarihte başlayabileceğini ifade etmişlerdi.