Avrupa'da doğal gaz fiyatları 90 Euro'yu aştı: Yeni enerji krizi endişesi

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Hollanda merkezli referans doğal gaz vadeli işlem fiyatları yüzde 2,4 yükselerek megavatsaat başına 90,14 Euro'ya ulaştı. Böylece fiyatlar, Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Mevcut fiyatlar, İran savaşı öncesindeki seviyenin yaklaşık üç katına çıkarken, önceki enerji krizinde kaydedilen zirvelerin altında kalmayı sürdürüyor. Buna rağmen son yükseliş, Avrupa'daki tüketiciler ve sanayi kuruluşları üzerindeki maliyet baskısını artırıyor.

Avrupa kışa girerken enerji endişesi büyüyor

Doğal gaz fiyatlarındaki artış, Avrupa'nın kış dönemindeki enerji ihtiyacını nasıl karşılayacağına ilişkin soru işaretlerini güçlendiriyor. Soğuk havaların başlamasıyla enerji talebinin yükselmesi beklenirken, Asya'dan gelen sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) talebinin de küresel tedarik rekabetini artırabileceği değerlendiriliyor.

Avrupa ülkelerinin doğal gaz tedarikini güvence altına almak için Asyalı alıcılarla daha yoğun bir rekabete girmesi, özellikle kış aylarında fiyatlar üzerindeki baskıyı artırabilecek riskler arasında yer alıyor.

Doğal gaz depolarında doluluk oranı düşük

Avrupa'daki doğal gaz depolama tesislerinin doluluk oranı yaklaşık yüzde 75 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, 2009 yılına kadar uzanan kayıtlarda aynı dönem için görülen en düşük seviye olarak öne çıkıyor.

Bölgenin en büyük doğal gaz depolama kapasitesine sahip ülkelerinden Almanya'da ise tablo daha dikkat çekici. Ülkedeki depoların doluluk oranı yüzde 61'in biraz üzerinde seyrediyor.

Depolardaki mevcut seviyeler, kış aylarında talebin artmasıyla birlikte Avrupa'nın doğal gaz arzını yönetmesini zorlaştırabilecek unsurlar arasında değerlendiriliyor.

Hükümetlerin destek alanı daralıyor

Doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş, tüketiciler ve sanayi üzerindeki maliyet baskısını artırırken hükümetlerin olası müdahaleleri de gündeme geliyor. Ancak kısıtlı bütçeler ve yüksek borçlanma maliyetleri, Avrupa ülkelerinin yeni destek paketlerine yönelmesini zorlaştırıyor.

Bu nedenle hükümetler, önceki enerji krizinde başvurulan maliyetli fiyat tavanları ve vergi indirimlerini yeniden uygulama konusunda şu ana kadar temkinli davranıyor. Doğal gaz fiyatlarının seyri, kış aylarında hem enerji maliyetleri hem de Avrupa ekonomisinin rekabet gücü açısından belirleyici olacak.