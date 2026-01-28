Avrupa’da doğal gaz fiyatları ABD etkisiyle 40 Euro'nun altına indi

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, ABD doğal gaz vadeli fiyatlarındaki sert düşüş ve kuzeybatı Avrupa için talep ve arz görünümünün istikrarlı seyretmesiyle geriledi.

Avrupa’nın gösterge kontratı olan TTF merkezli ön ay Hollanda kontratı, 1,67 Euro düşüşle megavat saat başına 37,95 Euro'dan işlem gördü. Mart vadeli kontrat ise 1,54 Euro düşüşle 36,26 Euro/MWh seviyesine indi.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD’de Sabine Pass sıvılaştırılmış doğal gaz terminaline giden gaz akışının kısmen toparlanması ve ABD doğal gaz vadeli fiyatlarındaki gerileme etkili oldu. ABD, Avrupa’nın en büyük LNG tedarikçisi konumunda bulunuyor. Ülkede etkili olan kış fırtınası nedeniyle LNG ihracatında yaşanan aksamalar ve yükselen ABD gaz fiyatları, hafta başında Avrupa fiyatlarını yukarı çekmişti.

ABD doğal gaz vadeli işlemleri bu sabah yüzde 8 düşüşle milyon Btu başına 6,40 dolara geriledi.

Kuzeybatı Avrupa’da hafta sonu ve gelecek hafta için daha ılıman hava beklenirken, rüzgâr ve güneş üretiminin azalacağı, bunun da elektrik santrallerinde gaz talebini artıracağı öngörülüyor. Almanya’da rüzgâr üretiminin 4 Şubat’a kadar normalin üzerinde kalması, ardından 9 Şubat’a kadar normalin altına düşmesi bekleniyor.

Arz artışı beklentileri de gaz fiyatlarını aşağı çekti

Avrupa doğalgaz fiyatları, ABD üretimi ve ihracatı üzerindeki büyük kış fırtınası etkisine ilişkin endişelere rağmen, megavatsaat başına 40 Euro'nun altına düştü.

ANZ analistleri, "Bir kış fırtınasının yerel arzı kesintiye uğratmasıyla, ihracat terminallerine tahmini boru hattı teslimatları günde yaklaşık 10 milyar kübik fite düştü. Arz toparlanamazsa, Asyalı ithalatçılar spot piyasada daha fazla kargo güvence altına almak zorunda kalabilir" dedi.

Bununla birlikte, piyasa gözlemcileri, kesintilerin kısa ömürlü olması ve küresel LNG arzının bu yıl keskin bir şekilde artmaya hazırlanması nedeniyle fırtınanın ithalat üzerinde önemli bir etkisi olmasının beklenmediğini belirtiyor.