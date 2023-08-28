Avrupa'da doğal gaz fiyatları arttı

Avrupa doğal gaz fiyatları, Avustralya'nın önde gelen LNG ihracat tesislerinde grev olasılığının çalışanların yapılan oylamalarda yetkili sendikalara vermeleriyle birlikte sürmesi ve Norveç'in ihracatının azalmasının etkisiyle, yükseldi.

Avrupa'da vadeli doğal gaz fiyatı geçen hafta yaşanan yüzde 9'luk artışın ardından bugün de yükseldi.

Avrupa'da doğal gaz fiyatı için gösterge olan Hollanda TTF'de Eylül teslimi gaz fiyatı 35,48 euro/MWh seviyesine kadar yükselişin ardından şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 1,28 artışla 35,65 euro/MWh seviyesinden işlem görüyor.