Avrupa’da doğal gaz fiyatları dipten döndü

Avrupa doğal gaz vadeli kontratları, yavaşlayan LNG akışlarının bölge arz dengesi üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesiyle 20 ayın en düşük seviyesinden toparlandı.

Aralık ayında kuzeybatı Avrupa ve İtalya’daki önemli terminallere yapılan LNG ithalatı, geçen aya kıyasla düşüş gösterdi. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar ısınma talebini azaltırken, Avrupa’nın kış boyunca düzenli yakıt akışını çekme ihtiyacı fiyatları hafta boyunca dar bir bantta tuttu.

RBC analistleri Adnan Dhanani, Biraj Borkhataria ve Victoria McCulloch, Avrupa’nın düşük seviyedeki stokları nedeniyle bu kış LNG çekmeye devam etmek zorunda olacağını belirterek ilk çeyrekte fiyatlarda ılımlı artış potansiyeline işaret etti. Ancak artan küresel arz nedeniyle genel görünümün hala zayıf olduğunu vurguladılar.

Depoların doluluğu 5 yıllık ortalamanın altında

Ay boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, bazı ocak tahminleri daha soğuk koşullara işaret ediyor.

Gaz depoları kapasitenin yüzde 72’sinin altında bulunuyor; bu oran beş yıllık mevsimsel ortalama olan yüzde 81’in altında.

Amsterdam’da gösterge niteliğindeki Hollanda ön-ay vadeli kontratları megavatsaat başına 26,96 euro ile yüzde 1,3 yükseldi. Kontratlar bir önceki işlem gününde Nisan 2024’ten bu yana en düşük seviyeyi görmüştü.