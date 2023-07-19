Avrupa'da doğal gaz fiyatları düştü
Avrupa'da eylül vadeli doğal gaz fiyatları, yüksek stok seviyelerinin etkisiyle geriledi.
Avrupa'da doğal gaz fiyatları, yüksek stok seviyelerinin ve Norveç'in artan üretiminin etkisiyle düştü. Fiyatlardaki düşüş tedarik endişelerinin azaldığına işaret etti.
Hollanda TTF'de Eylül teslimi doğal gaz fiyatı yüzde 3,72 düşüle 28,5 euro/MWh seviyesinden işlem görüyor. Gaz fiyatı dün yüzde 7,8 artmıştı.
Ağustos teslimi gaz fiyatı ise bugün yüzde 2,5 artışla 26,15 euro seviyesinde.
Avrupa Birliği genelinde doğal gaz depolarında doluluk oranı 17 Temmuz itibariyle yüzde 82,09 seviyesinde. Almanya'da bu oran yüzde 84,48, Fransa'da yüzde 69,53 ve İtamya'da yüzde 85,05.