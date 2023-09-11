Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükseliyor

Avrupa doğal gaz fiyatları, Norveç boru hattı tedarikindeki gecikmelerin artması ve küresel LNG hacimlerini kısıtlama tehdidi oluşturan Avustralya’daki grevin yoğunlaşması ile bugün yükseliyor.

Montel-Foreks'in haberine göre, Hollanda TTF hub’ı Ekim vadeli kontrat Cuma günkü kapanışına göre bugün en son 2,84 EUR artışla 37,35 EUR/MWh seviyesinden işlem gördü. Kontrat gün içinde 1 Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyesi olan 37,95 EUR/MWh ile işlem gerçekleştirdi.

Avrupa merkezli bir trader, “Norveç'teki kesintiler ertelenmeye devam ediyor, bu biraz hayal kırıklığı yaratıyor ancak uzun vadede büyük bir etken değil” yorumunu yapıyor.

Norveç'in şu anda kullanılamayan 209 milyon mᶟ/günlük boru hattı kapasitesinin Pazar gününe kadar 84 milyon mᶟ/gün'e inmesi planlanıyor.

Gözlemciler, Avustralya'daki endüstriyel anlaşmazlıkta küresel LNG arzının %6'sını azaltma potansiyeline sahip gelişmelerin de bugünkü fiyat hareketine katkıda bulunduğunu belirtiyor.

Chevron, Avustralya'nın işyeri düzenleyicisine, Batı Avustralya LNG varlıklarına yönelik giderek artan grevi kırmak için yeni endüstriyel ilişkiler yasasını kullanması yönünde çağrıda bulundu.