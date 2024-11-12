Avrupa’da doğal gaz fiyatları zirveden geriledi

Avrupa'da doğal gaz fiyatı bugün gerilerken, halen yılın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor.

Avrupa'daki gaz stokları normalden daha hızlı azalırken, gösterge konumdaki Hollanda TTF gaz kontratı dün megavat saati 44 Euro'ya ulaşarak bugüne kadarki en yüksek seviyeyi gördü.

ANZ Research analistleri, “Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin azalması, kamu kuruluşlarını gazla çalışan elektrik üretimini artırmaya zorluyor. Hava tahminlerine göre Kasım ayı sonuna kadar soğuk bir hava dalgası beklendiğinden stoklardaki düşüş hızlanabilir” dedi.

Avrupa'da doğal gaz depolarının doluluk oranı pazar günü yüzde 0,20 düşüşle yüzde 93,37'ye geriledi. Almanya’da doluluk oranı yüzde 96,75, Fransa'da yüzde 93,22 ve İtalya'da yüzde 97,21.

Rus gazının yeni yılda Avrupa'ya ulaşıp ulaşamayacağı ve Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünün Ukrayna'daki savaş için ne anlama geleceği hala belirsiz olduğundan, piyasa arz tarafındaki sorunlardan da endişe duyuyor.

TTF kontratı şu anda yüzde 0,6 düşüşle megavat saati 43,45 eurodan işlem görüyor.