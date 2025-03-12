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Avrupa'da doğal gaz stokları azalırken, fiyatlar yükseldi

Avrupa doğal gaz fiyatları daha soğuk hava tahmini ve düşük stoklar nedeniyle yükselirken, gösterge Hollanda TTF kontratı yüzde 0,6 artışla megavat saat başına 42,96 euro oldu.

Haber Merkezi
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Avrupa'da doğal gaz stokları azalırken, fiyatlar yükseldi
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AB'deki gaz depolarında doluluk oranı şu anda geçen yılın aynı döneminde yüzde 61 ve yüzde 47 olan 5 yıllık ortalamanın çok altında, yüzde 35,88 seviyesinde.

Almanya’da depoların doluluk oranı yüzde 31,83'e gerilerken, Fransa'da oran yüzde 22,70'e düştü. İtalya'da yüzde 47,35 ve Hollanda'da yüzde 24,61 oranında oldu. 

Bu arada piyasa, Kiev'in Rusya'nın kabul etmesi koşuluyla 30 günlük acil ateşkesi kabul etmesinin ardından Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan barış görüşmelerinin gelişimini yakından izliyor.

Ancak ANZ Research analistleri, “Rusya-Ukrayna savaşında düşmanlıkların sona ereceğine dair haberlere rağmen, çatışmalar son haftalarda yoğunlaştı ve bölgedeki enerji altyapısını yeniden tehdit ediyor” değerlendirmesini yapıyorlar.

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