Avrupa'da gaz fiyatları düştü
Avustralya'da grevin önüne geçileceği beklentileri Avrupa'da gaz fiyatlarını indirdi.
Avustralya'da Woodside Energy Group'un LNG ihracat tesisinde greve gidilmesini engellemek "yapıcı" görüşmeler yaptığını açıklaması Avrupa doğal gaz fiyatlarını geriletti.
Hollanda TTF'de doğal gaz fiyatı dün 2 ayın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra %3,9 kadar düştü.
Eylül teslimi gaz fiyatı 39,23 euro seviyesinin görülmesinin ardından şu sıralarda düne göre yüzde 2 kayıpla 39,2 euro seviyesinden işlem görüyor.
Ekim vadede ise fiyat düne göre yüzde 0,33 düşüşle44,85 euro seviyesinde.