Avrupa'da gaz tüketimi 30 yılın dibinde!

Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkan Yardımcısı Oleg Aksyutin, Avrupa'daki doğal gaz tüketiminin 30 yılın en düşük seviyesine gerilediğini söyledi.

Aksyutin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen "Doğal gaz endüstrisi: Doğu'ya yönelim" başlıklı panelde konuştu.

Asya'da doğal gaz talebindeki büyümenin, 5 yıl içinde yılda 100 milyar metreküpe ulaşacağına işaret eden Aksyutin, doğal gazın küresel enerji tüketimindeki payının 2050 itibarıyla yüzde 26 seviyesinde olacağı öngörüsünü paylaştı.

Aksyutin, Asya-Pasifik bölgesi dahil dünyanın diğer gelişen bölgelerinde doğal gaz talebinin artmaya devam ettiğini ifade ederek, "İngiltere ve Avrupa Birliği'nin doğal gaz tüketimi son üç yılda 100 milyar metreküp azaldı. Bu, bölgenin doğal gaz tüketiminin son 30 yılın en düşük seviyesine gerilediğine işaret ediyor." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumunda bulunan Gazprom, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla 2022'ye kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40'a kadar çıkarmıştı. Yaptırımlar nedeniyle müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçilerine kaptıran Gazprom, geçen yıl Avrupa'ya yaklaşık 15 milyar metreküp doğal gaz sevk ederken, söz konusu hacim 2021'de 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi.