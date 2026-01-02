Avrupa’da soğuk hava gaz fiyatlarını yukarı çekti

Avrupa’da doğal gaz fiyatları, kıta genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgasıyla birlikte yükseldi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında ya da bu seviyelere yakın seyrettiği bölgelerde, hafta sonuna doğru daha da düşüş beklenmesi piyasada arz güvenliği endişelerini artırdı. Batı Avrupa’da, Arktik kaynaklı soğuk hava kütlesinin yayılmasıyla birlikte talebin güçleneceği öngörülüyor.

Bu gelişmelerin etkisiyle Avrupa gaz piyasasının referans göstergesi olan Hollanda TTF kontratı yüzde 1,2 artışla megavatsaat başına 29,49 avroya yükseldi. Soğuk hava koşullarının sürmesi, özellikle konut ve sanayi kaynaklı tüketimin artabileceğine işaret ediyor.

Depolama tarafında ise gerileme dikkat çekti. Sektör verilerine göre Avrupa’daki doğal gaz depolama seviyeleri bir günde yüzde 0,5 düşerek yüzde 62,24’e indi.

Almanya'nın depolarında doluluk oranı &56,59, Fransa'da yüzde 61,79, İtalya'da yüzde 73,45 ve Hollanda'da yüzde 48,65 seviyesinde.

Kış sezonunun ilerleyen dönemlerinde hava koşullarının seyrine bağlı olarak depolardaki çekiliş hızının artabileceği değerlendiriliyor.