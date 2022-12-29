Aydem’den 358 MW’lik rüzgâr ve güneş yatırımı

Mehmet KARA

Elektrik üretimi, dağıtımı ve ticareti alanlarındaki faaliyetleri ile elektrik sektörün önde gelen oyuncuları arasında yer alan Aydem Enerji, 2019 yılındaki borç yapılandırmasının ardından çıktığı yeni yolculukta, finansal yükümlülüklerini azaltmaya devam ediyor. Rüzgar, güneş ve hidroelektrik santrallerinden oluşan 1020 MW’lik üretim kapasitesine sahip grup şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ ise öz kaynaklarla finanse ettiği yeni yatırımlara imza atmayı sürdürüyor. Aydem Yenilenebilir, yatırımları finanse ettikten sonra arta kalan kaynakları ise daha önce ihraç ettiği Eurobond’ların bir bölümünü geri alarak borç azaltmakta kullanıyor. Aydem Enerji İcra Kurulu Başkanı İdris Küpeli, Enerji Günlüğü ve Ekonomi Gazetesi’ne konuştu.

Depolama yatırımları çok revaçta ama bunlar ne kadar fizibıl?

Depolama yatırımlarının tek başına, yani ek bir teşvik olmadan kendisini kurtarmadığını biliyoruz. Depolamayı teşvik etmek için ya farklı bir tarife, örneğin YEKDEM benzeri bir yüksek tarife vermek ya da EPDK’nın bugün getirmeye çalıştığı, üretim lisansını vererek depolamayı teşvik etmek lazım. EPDK’nın yaptığı doğru bir yaklaşım diye düşünüyorum.

Depolama konusunda Aydem Enerji de aksiyon aldı mı?

Evet aldı, 1400 MW’lik depolama başvurumuz var. Fakat üretim lisansı olarak 500 MW’lik başvuru yapabildik. Çünkü üretim ön lisansı için şirket ve grup başına 500 MW ile sınırlandırıldı. Yaptığımız 500 MW’lik depolama şartlı üretim lisansı başvurusunun 400 MW’lik kısmı güneş, 100 MW’si rüzgâr enerjisine dayalı projeler.

Bu projeler hangi aşamada şu anda?

Ön lisans için bütün başvurularımızı yaptık. Bütün belgeleri sağladık. Eksik belge yok. Başvuru Kasım ayında açıklanmıştı. Ön lisans için EPDK onayı gerekiyor. Ardından TEİAŞ ve enerji işlerinden görüş alınacak, lisans kesinleşecek.

Neden ihalesiz lisans veriliyor?

İhale olmayacağı net olarak Kanun’da vardı zaten. Eğer aynı bağlantı noktasına birden fazla şirket başvurmuşsa, ilk başvuran lisansı alıyor.

Aydem Enerji ve grup şirketleri nasıl bir 2022 yılı geçirdi?

Aydem Holding olarak bakarsak zor ama güzel bir yıl geçirdik. Bu ülkenin, Türkiye’nin durumu için de geçerli. Zor yıl ama iyi kapatıyoruz. Yenilenebilir tarafında üretim miktarları uzun yıllar ortalamasını yakalamasa da güzel.

İki bölgede de dağıtım işi sizde, orada işler nasıl?

Dağıtım şirketlerimiz, yani Aydın, Denizli ve Muğla illerindeki Adm ile İzmir ve Manisa’yı kapsayan Gdz yıllık yatırım planlarının yüzde 100’ünü tamamlıyor. Genel olarak daha iyi bir yıl olduğunu söyleyebiliriz.

Hisseleri Borsa’da işlem gören Aydem Yenilenebilir Enerji’nin durumu?

Aydem Yenilenebilir Enerji, finansal açıdan çok rahat bir şirket. Daha önce ihraç edilmiş 750 milyon dolarlık Eurobond’u vardı. Bunun 50 milyon dolarını, kâğıtları geri satın alarak ödedik. Eurobond’ların vadesi gelmediği halde yaptık bunu. Aydem Yenilenebilir Enerji’nin toplamdaki net borcu 600 milyon dolar. Faiz ve vergi öncesi net kâr (FAVÖK) beklentimize baktığımızda, 3.0-3.5 borç çarpanına sahip bir şirket.

Tüm Aydem Enerji Grubu’nun finansal durumu?

Grubun net borcu, 3.4 milyar dolar. Geçmişteki yapılandırma öncesi 4.6 milyar dolar idi. Ciddi bir borç azalması var. 3.4 milyar dolarlık borcun içinde Aydem Yenilenebilir Enerji’nin Eurobond ihracı yoluyla edindiği borç da var. Aydem Grubu olarak 2019 yılında borç yapılandırmasını yapmıştık. O günden beri ödeye ödeye geliyoruz. 2024 yılı içinde, Haziran 2024’te grubun net borç borçluluk rasyosunun, net borcun FAVÖK’e oranının üçün altına düşeceğine inanıyoruz. Hedefimiz de o şekilde yürümek.

2024’ten önce 2023 var, seneye neler hedefliyorsunuz?

Şu andaki Grup olarak da Aydem Yenilenebilir olarak da önceliğimiz büyümek. Aydem Yenilenebilir’in 2023 yılı içerisinde 358 MW’lik büyüme hedefi var. Böylece mevcutta 1020 MW düzeyindeki kurulu gücümüz yüzde 35 oranında büyümüş olacak.

358 MW’lik yeni yatırımın kaynak dağılımı nasıl?

Bu projelerin ağırlığını hibrit santral yatırımları kapsamındaki güneş enerji santralleri ile mevcut rüzgar enerji santrallerimizdeki ilave kapasiteler oluşturacak. Büyüme hedefimizdeki yeni santrallerin hepsini öz kaynakla hayata geçiriyoruz.

Enerjide yatırımlar uzun vadelidir ve bu yüzden kredi kullanılır, siz neden yeni yatırımlar için dış kaynak kullanmıyorsunuz?

Çünkü hali hazırdaki Eurobond’dan gelen dolar borcumuz nedeniyle realize edilmemiş kur farkı zararları yazıyoruz. O yüzden 2025 yılına kadar temettü veremeyeceğiz. Temettü ödeyemeyeceğimiz iki yıl boyunca da elimizdeki kaynakları büyüme için kullanıyoruz. Elde ettiğimiz kârı yeni yatırımlarımızın yanında, borç azaltmada da kullanıyoruz. Bunu, daha önce ihraç ettiğimiz Eurobond’ları geri alarak yapıyoruz.

Bu söyledikleriniz Aydem Yenilenebilir Enerji hissedarları için ne anlama geliyor?

Şu anda Aydem Yenilenebilir Enerji’de elde ettiğimiz kaynakları yatırımlarda değerlendiriyoruz. Borsadaki yatırımcı için bu harika bir şey. Şirket borçlanmıyor, büyüyor, borcunu azaltıyor. Bunların hepsi, öz kaynak değerinin yükselmesi anlamına geliyor. Buna temettü alamamanın ödülü diyebiliriz. Borcu da azaltmaya devam ettiğimiz müddetçe yatırımcının çok daha kârlı olacağını düşünüyoruz. Bizim borçluluk oranımız Avrupa’ya göre küçüktür. Bu kadar düşük borçluluk oranına rağmen bu kadar büyüyen bir enerji şirketi Avrupa’da yoktur.

Yatağan Santrali için tam 150 bin TIR seferi

Aydem Enerji CEO’su İdris Küpeli, yenilenebilir enerji santrallerinin yanında Çatalağzı ve Yatağan termik santrallerinin de grup tarafından işletildiğini ifade ederek “Kömür santrallerindeki üretim biraz sıkıntılı. Kömürümüz yok. Bittiği için yakın illerden taşıma yapıyoruz. Yatağan Termik Santrali’ni bir lojistik firması gibi işletiyoruz. Bu yıl içerisinde yaklaşık 150 bin TIR seferi yapmış olacağız” dedi.