Aylar süren aranın ardından ilk: Japon tankerleri yeniden Körfez'de

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Basra Körfezi'nde yedi aydan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle Japon rafinerileri ve gemi sahipleri, güvenlik risklerini azaltmak amacıyla bölgeden uzak durmuştu. Bunun yerine Hindistan açıklarında veya Güneydoğu Asya'da gerçekleştirilen uzun mesafeli gemiden gemiye petrol transferlerine yönelmişlerdi.

Bu yöntemle tankerlerin, mürettebatın ve yüklerin güvenliğini sağlamaya çalışan şirketler, aynı zamanda petrol satıcılarına bağımlılıklarını artırdı ve daha yüksek kâr fırsatlarını kaçırdı. Körfez çevresinde bulunan bazı Japon tankerleri ise aylarca bölgede mahsur kaldıktan sonra ayrılabildi.

Idemitsu Maru Japonya'ya ulaştı

Bölgedeki sevkiyatlarda dikkat çeken bir değişim yaşanıyor. Gemi takip verilerine göre, Japon enerji şirketi Idemitsu Kosan'a ait süper tanker Idemitsu Maru, nisan ayında Körfez'den ayrıldıktan sonra bu ayın başlarında Japonya'ya ulaştı.

Umman'ın Mina Al Fahal terminalinde yüklenen geminin tam kapasite ham petrol taşıdığı belirtildi. Tankerin Japonya'ya ulaşması, savaşın başlamasından bu yana Japonya bağlantılı gemilerin Orta Doğu'dan doğrudan petrol tedarikine dönüşünün önemli bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Gemiden gemiye petrol transferleri arttı

Japon armatörler ve rafineriler, doğrudan yüklemelerin yanı sıra Orta Doğu sularında gemiden gemiye petrol transferlerine de daha fazla yönelmeye başladı.

Ağustos ayında sınırlı ölçekte başlayan bu uygulama, ekim ayının ilk günlerinde yaklaşık 3,7 milyon varillik sevkiyata ulaştı. Böylece ekim başındaki toplam miktar, eylül ayının tamamında kaydedilen 4 milyon varillik seviyeye yaklaştı.

Sevkiyat verileri, Japonya bağlantılı şirketlerin bölgedeki petrol tedarikini yeniden şekillendirmeye başladığına işaret ediyor. Ancak çatışmaların devam ettiği ortamda, doğrudan yüklemelerin ne ölçüde artacağı ve şirketlerin güvenlik risklerine karşı nasıl bir yol izleyeceği önemini koruyor.