BAE'den, Afrika'ya 4,5 milyar dolarlık yenilenebilir enerji yatırımı

Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan el-Cabir, Kenya'nın başkenti Nairobi'de gerçekleştirilen Afrika İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin Afrika'da temiz enerji projelerini hayata geçirmek için 4,5 milyar dolar tahsis edeceğini söyledi.

"Afrika'nın yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmaması hipotezinin kayıp anlamına geldiğini" belirten Cabir, 2030 yılına kadar 15 gigawatt temiz enerji üretmeyi amaçlayan yatırımları artırmaya karar verdiklerini kaydetti.

Afrika Birliği ile Kenya hükümeti ortaklığında gerçekleştirilen "Afrika ve dünya için yeşil büyümeyi ve iklim finansmanı çözümlerini desteklemek" temalı zirve, Nairobi'deki Kenyatta Uluslararası Kongre Merkezi’nde düzenleniyor. Dün başlayan ve 3 gün sürecek zirve, aralık ayında yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) öncesi müzakere ve ön hazırlık olarak değerlendiriliyor.

Zirveye Afrikalı devlet başkanları, COP28 Başkanı Sultan Al Jaber, ABD'nin İklim Özel Başkanlık Elçisi John Kerry'nin yanı sıra birçok uluslararası kuruluş katılım sağlıyor.