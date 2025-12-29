Bakan Bayraktar, 2026'da iddialı enerji projelerinin sonuçlarının alınmaya başlanacağını belirtti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan gdh TV'de yayınlanan Sağır Oda programında Türkiye'nin enerji vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gelecek yıl Eskişehir Beylikova'da Nadir Toprak Elementlerine (NTE) ilişkin yıllık 570 bin ton kapasiteli endüstriyel tesisin temelini atacaklarını ifade eden Bayraktar, NTE'de yüzde 92-93 seviyesinde olan saflık oranının yükseltilmesi için çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk reaktörünün 2026'da devreye alınarak elektrik üretimine başlanmasını hedeflediklerini, Sinop ve Trakya'da da dörder reaktör inşa etmek istediklerini belirterek, Türkiye'nin 20 bin megavatlık nükleer kapasiteye sahip olmasının hedeflendiğini dile getirdi.

"Doğal gaz üretimi artacak"

Bakan Bayraktar, enerji desteklerinin devam edeceğini, elektrikte olduğu gibi doğal gazda da benzer uygulama planlandığını aktardı.

Türkiye'de 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının yerli doğal gazdan karşılandığını ifade eden Bayraktar, "Bu rakam, 2026'da 8 milyona çıkacak. Karadeniz gazındaki üretimi 9,5 milyon metreküpten 20 milyon metreküpe çıkaracağız" değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, Diyarbakır'da kaya petrolü arama çalışmaları kapsamında gelecek yıl ilk yatay sondajın yapılacağını ve bölgede toplam 24 yatay sondaj planladıklarına işaret ederek, benzer bir projeyi Trakya'da doğal gaz için gerçekleştirmek istediklerini kaydetti.

Türkiye Petrollerinin mevcut rezervlerle 2028'de yaklaşık yarım milyon varillik bir şirket haline geleceğini ifade eden Bayraktar, "Hedefimiz şu: Türkiye Petrolleri, birleşme ve devralmalarla, satın almalarla yeni bir büyüme hikayesi yazacak. Orta vadede toplam 1 milyon varil petrol ve doğal gaz üreten bir şirkete gelmeyi hedefliyoruz" bilgisini paylaştı.

Yurt dışı hedefleri

Yurt dışındaki arama ve üretim faaliyetlerine değinen Bayraktar, 2026'da Pakistan'da sondaja başlayacaklarını söyledi.

Somali'de sismik çalışmaların bittiğini anımsatan Bayraktar, 2026'da Somali'de sondaj yapmayı hedeflediklerini vurgulayarak, Irak, Suriye ve Azerbaycan'da farklı sahalara baktıklarını dile getirdi.

Bayraktar, Türkmen gazının kapasitesinin 3 milyar metreküpe kadar çıkabileceğini belirterek, "Türkmen gazını biraz daha yoğun şekilde Gürbulak üzerinden almak istiyoruz. O da o müzakerenin bir parçası" değerlendirmesinde bulundu.

Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı (ITP) ile ilgili de kapasite artışı önerdiklerini, müzakerelerin devam edeceğini aktaran Bayraktar, "Irak'ta gaz sahası ile ilgileniyoruz. Irak sınırına kadar bizim Silopi'de doğal gaz boru hattımız hazır" açıklamasını yaptı.

Bayraktar, Nijer'de toplam 7 altın madeni sahasında çalışma yapıldığına işaret ederek, "Bunların üçünde üretim aşamasına geldik. Şu anda bizim üretimle ilgili ekipmanlarımız Nijerya'da limanda. Oradan Nijer'e geçecek ve önümüzdeki birkaç ay içerisinde ilk altını üretmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Gelecek yılın enerji açısından hareketli bir yıl olacağını ifade eden Bayraktar, "Başladığımız çok iddialı bazı programlarımız var, bunların neticelerini görebileceğimiz bir yıl olacak. Yeni yapmayı planladığımız hamleler var" değerlendirmesinde bulundu.