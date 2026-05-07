Bakan Bayraktar: 30 yıldan az bir sürede ekonomimizi karbon nötr bir ekonomi haline getireceğiz

Malıköy Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Entegre fabrikasında G12R TOPCONPlus üretim tesisinin açılış töreni düzenlendi. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara Valisi Vasip Şahin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı. Program, tanıtım filminin gösterimiyle başladı.

Törende konuşan Bakan Bayraktar, geçen 20 yılda Türkiye'nin elektrik ihtiyacının üç katına çıktığını belirterek, "Önümüzdeki 30 yılda da benzer şekilde üç kat artacak. Dolayısıyla artan talep karşısında arz güvenliğini sağlamak için gereken yatırımları en hızlı şekilde devreye almamız gerekiyor. Bir diğer konu, enerjide dışa bağımlılığımızı düşürmek. Enerji arzımızda ithal kaynaklara ait pay, şu an yaklaşık yüzde 70 düzeyinde. Her yıl değişmekle birlikte 60 ila 100 milyar dolar arasında enerji kaynaklı bir ithalat faturamız var. Hedefimiz bu ithalatı düşürerek ekonomimizin üzerindeki yükü hafifletmek ve nihai olarak Türkiye'yi kaynakta ve teknolojide net ihracatçı bir ülke yapmak. Bu çerçevede yenilenebilir kaynaklarımız başta olmak üzere tüm yerli kaynaklarımızı çevreyle uyumlu bir şekilde ekonomimize kazandırmanın gayreti içindeyiz.

Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu ‘2053 net sıfır emisyon' hedefi doğrultusunda küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadele ediyoruz. 30 yıldan az bir sürede ekonomimizi karbon nötr bir ekonomi haline getireceğiz" diye konuştu.

Mart ayı itibarıyla toplam kurulu gücün 125 bin megavatı aştığını vurgulayan Bakan Bayraktar, "Rüzgar ve güneşte kurulu gücümüzü sıfırdan bugün 41 bin megavatın üzerine çıkarttık. Sadece güneşte 13 yılda yaklaşık 26 bin 478 megavatlık bir kurulu güce eriştik. Güneş, bu yıl sonunda hidrolik gücü geçerek toplam kurulu güçte zirveye çıkacak. Bugün itibarıyla rüzgar ve güneşten ürettiğimiz elektrik, ülkemizdeki tüm evlerimizin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek seviyeye geldi. Rüzgar ve güneşle birlikte tüm yenilenebilir enerjinin, mevcut kurulu gücümüz içindeki payını yüzde 63'e çıkardık. Mart ayında 20 milyar kWh ile tüm zamanların en yüksek yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimini gerçekleştirerek bir rekora imza attık. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı verilerine göre; yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa'da ilk 5'teyiz, dünyada ise 11'inci sırada yer alıyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılında Bakü'deki BM İklim Konferansı'nda 2035 yılına kadar 80 milyar dolarlık yatırımla kurulu gücün 120 bin megavatın üzerine taşınacağını ilan ettiğini hatırlatan Bayraktar, "Bu çerçevede geçtiğimiz yıl yaklaşık 8 bin 300 megavatlık yeni rüzgar ve güneş kapasitesini devreye aldık. Şimdi ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleşecek COP 31'de Antalya'da çok daha iddialı bir hedefi dünyaya ilan etmek için çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl toplam 3 bin 800 megavatlık YEKA yarışmalarını tamamladık. Güneş ve rüzgarda her yıl en az 2 bin megavatlık YEKA yarışması yapmaya devam edeceğiz. Bu yılın yarışmalarını COP 31 öncesinde, eylül veya ekim aylarında neticelendirmeyi hedefliyoruz. Hükümetler arası anlaşmalarla, büyük ölçekli ve çok daha rekabetçi fiyatlarla projeler geliştiriyoruz. Bu kapsamda Suudi Arabistan ile yaptığımız hükümetler arası anlaşma ile ülkemizde ilk etapta Sivas ve Karaman Taşeli'nde biner megavatlık güneş enerjisi santrali kurulacak" dedi.

Ana muhalefete tepki

Santrallerden üretilen elektriğin bugüne kadar Türkiye'de oluşan en düşük fiyatla alınacağını belirten Bayraktar, "Ana muhalefet bu projenin daha ne olduğunu anlamadan tezviratlara başladı. Doğrudan dış yatırımın ne olduğunu bilmeden uluslararası alandaki gelişmelerden bihaber bu projelerle Türkiye'nin ısısını arttıracak, ekolojik dengelerini bozacaklar diyerek, ülkemizi karanlığa mahkum etmek isteyen bu zihniyetin asıl dertlerinin ne olduğunu biz biliyoruz. Dünyada bunca krize rağmen ilk etapta yaklaşık 2 milyar dolarlık bu dış yatırımın ülkemizdeki siyasi ve ekonomik istikrara güvenini göstermesinden rahatsızlık duyuyorlar. Biz bu gerçeklerden uzak anlayışa rağmen kararlılıkla ülkemizin aydınlık yarınları için çalışmaya devam ediyoruz. Uluslararası bu projelerin yanında özellikle sanayicilerimizin GES yatırımlarını çok önemli buluyoruz. Bu kapsamda ocak ayı içerisinde 3 bin 500 megavatlık bir kapasiteyi tahsisi ettik. Bu kapasitelerin önümüzdeki günlerde tahsisini yapmayı planlıyoruz. Depolamalı projelerin de devreye girmesiyle önemli gelişme olduğunu düşünüyoruz. Artan kesintili enerji kaynakları için sistemimizin en önemli gücü olacak depolamalı projeler güvenli ve dirençli elektrik şebekemizin ayrılmaz bir parçası olacak" dedi.

Bayraktar, 2014 yılında yenilenebilir enerji sektöründe yalnızca 27 imalatçının bulunduğunu, geçen 12 yılda bu sayının yaklaşık 500'e yükseldiğini belirtti. Bayraktar, ana ekipman üreticileri ve alt tedarikçilerle birlikte yaklaşık 50 bin kişilik yeşil istihdam oluşturulduğunu ifade etti. Güneş enerji santrallerinde kullanılan ekipmanlarda yüzde 75, rüzgar enerji santrallerinde ise kule, kanat ve jeneratör üretiminde yüzde 70'in üzerinde yerlilik oranına ulaşıldığını kaydeden Bayraktar, 2014 yılından bu yana yenilenebilir enerji yatırımlarına yaklaşık 41 milyar liralık yerli katkı desteği sağlandığını söyledi. Bakan Bayraktar, TOPCONPlus teknolojisiyle hizmete alınan yeni tesiste yüksek verimli yeni nesil güneş hücresi ve panel üretimi yapılacağını belirtti. İleri teknolojinin artık Türkiye'de yerli imkanlarla üretilebildiğine dikkat çeken Bayraktar, yatırımla birlikte 1,1 gigavatlık yeni kapasitenin devreye alınacağını ve tesisin toplam hücre üretim kapasitesinin 2,1 gigavata ulaşacağını kaydetti. Üretimin, ingot dilimlemeden hücre ve panel üretimine kadar uzanan entegre bir yapıda gerçekleştirileceğini söyledi.