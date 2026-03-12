Bakan Bayraktar açıkladı: 400 milyon varillik petrol hamlesine Türkiye ne kadar katkı yapacak?

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) tarihindeki en büyük petrol rezervlerini serbest bırakma kararını desteklemek amacıyla Türkiye’nin de ulusal gaz rezervinden 11,6 milyon varil petrolü serbest bırakacağını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı.

Zonguldak’ta kömür madeni ziyareti esnasında Bloomberg’in sorularını yanıtlayan Bayraktar, “Bugün ulusal petrol stok komitemizi topladık ve IEA’nın inisiyatifine destek olmak için 400 milyon varillik rezervin %2,9’nu serbest bırakmaya karar verdik. Yaşanan petrol krizinin ardından Türkiye, ulusal rezervinden 11,6 milyon varil petrolü serbest bırakacak. Karar Uluslararası Enerji Ajansı'nın bugüne kadarki en büyük petrol stoğunu (400 milyon varil) serbest bırakma kararının bir parçası" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, petrol rezervinin 90 gün içinde serbest bırakılacağını açıklarken, IEA bu hafta Orta Doğu’daki savaşın fiyatları 100 doların üzerine çıkarmasının ardından 400 milyon varil ile şimdiye kadarki en yüksek petrol stokunu serbest bırakacağını duyurmuştu.

Rusya'dan petrol alımı

Türkiye’nin Rusya’dan petrol alımını artırmak için ABD’den muafiyet talep edip etmeyeceği sorusuna Bayraktar, “Ciddi bir sorunumuz yok. Eğer olursa bir şeyler yaparız, olursa bakarız” yanıtını verdi.

Bayraktar, hava sıcaklıklarının artması ile İran’dan da dahil olmak üzere doğalgaz ithalatı ihtiyacının azaldığı bir döneme girildiğini belirtti ve “Bugün itibarıyla doğalgazda herhangi bir sıkıntımız gözükmüyor. Zaten vatandaşlarımızın da hissettiği bir şey yok” dedi.