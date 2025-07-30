Bakan Bayraktar açıkladı: 4 milyar dolarlık petrol rezervi tespit edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji alanındaki çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, farklı bölgelerde toplam 57 milyon varil rezerv tespit ettiklerini belirtti. Diyarbakır genelinde ise kaya gazı ve kaya petrolü açısından 4 ila 6 milyon varil arasında bir potansiyel bulunduğunu ifade etti.

Yeni keşiflerin sürdüğünü vurgulayan Bayraktar, denizlerdeki arama faaliyetlerinin de hız kesmeden devam ettiğini söyledi. "Yıl sonuna kadar bu rakamları daha da artıracağız. Yeni keşif haberlerini kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

"Kara ve denizlerde sondaja devam”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji arama stratejilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. “Türkiye’de aranmadık hiçbir yer bırakmayacağız. Karalarda ve denizlerde sondaj yapacağız” diyen Bayraktar, bu stratejinin somut sonuçlarını almaya başladıklarını vurguladı.

Gabar’daki petrol keşfinin ardından Diyarbakır’daki çalışmalara dikkat çeken Bayraktar, kaya gazı ve kaya petrolü üretimine yönelik ABD’li enerji şirketleriyle ortak projeler yürütüldüğünü açıkladı. Bakan Bayraktar, ABD’nin bu alanda lider olduğunu ve uyguladığı gelişmiş teknolojilerin Türkiye’de de kullanıldığını belirtti.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinin kuzeyinde yaklaşık 600 kilometrekarelik alanda çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bayraktar, “Bu bölgede 24 dikey ve yatay sondaj gerçekleştireceğiz. Hedefimiz kayaların içinde sıkışmış doğal gaz ve petrolü üretime kazandırmak” dedi.

Bayraktar, konvansiyonel üretimin yanı sıra kaya formasyonlarındaki kaynakların değerlendirilmesinin Türkiye'nin enerji bağımsızlığı açısından kritik bir adım olduğunu belirtti.

"4 ila 6 milyon varillik potansiyel var"

Bayraktar, "4 sahada esas hedefimiz, inancımız 350 milyon varillik neredeyse Gabar gibi Gabar’a benzer bir rezervin olduğu yönünde. Diyarbakır’daki bu saha sadece 4 sahadan ibaret değil. Bu teknolojiyi doğru uygulayabilmek maliyetini düşürerek uygulayabilmek önem arz ediyor. Bu sene içerisinde dikey sondaj ve çatlatma işlemini yapacağız, planlamamız önümüzdeki 3 yıl içinde 24 kuyu ile sahayı keşfetmek ve buradan üretime geçebilmek." dedi

“Karadeniz’de gaz üretimi 2025’te iki katına çıkacak, 8 milyon haneye yetecek”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz gazı üretiminde gelinen son noktaya dair önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıl Karadeniz’de günlük 6 milyon metreküp olan doğal gaz üretiminin bugün 9,5 milyon metreküpe ulaştığını belirten Bayraktar, 2025 yılı içerisinde bu rakamın 20 milyon metreküpe çıkarılacağını açıkladı.

Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası’ndaki Faz-2 üretim sürecine yönelik çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, “Aktivasyon çalışmalarına Çanakkale’de başladık. 29 Mayıs’ta boğazdan geçerek Karadeniz’e ulaşan Osmangazi platformumuz şu anda Filyos’ta görev başında. Bu dev tesis, deniz tabanından gelen gazı işleyip tekrar sisteme entegre edecek” dedi.

Devreye alınacak Faz-2 ile üretimin iki katına çıkacağını dile getiren Bayraktar, “Günlük üretim 20 milyon metreküpe çıkacak ve 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı karşılanacak. Önümüzdeki yıl bu hedefe ulaşmış olacağız” diye konuştu.

Ayrıca Sakarya Gaz Sahası'nın üçüncü fazının 2028'e kadar tamamlanmasının hedeflendiğini söyleyen Bayraktar, ikinci yüzer üretim platformunun ise 2027 Aralık ayında Uzakdoğu’dan Türkiye’ye doğru yola çıkacağını belirtti. Platformun adının henüz belirlenmediğini de sözlerine ekledi.

“İki yeni sondaj gemisi filomuza katıldı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji filosuna iki yeni sondaj gemisi daha kattığını açıkladı. 1 Temmuz itibarıyla Türkiye’nin envanterine giren bu gemilerle birlikte Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemilerine iki kardeş daha eklenmiş oldu.

Bayraktar, yeni gemilerin alınmasındaki amacın Karadeniz’deki doğal gaz üretimini hızlandırmak olduğunu belirterek, “40 milyon metreküplük günlük üretim hedefimize ulaşabilmek için sondaj faaliyetlerini hızlandırmamız gerekiyor. Bu gemilerden birini Karadeniz’de görevlendirmeyi planlıyoruz” dedi.

İkinci geminin ise Akdeniz’de devreye alınacağını söyleyen Bayraktar, “Akdeniz’de sondaj yapmayı planladığımız yeni lokasyonlarımız var. Libya açıklarındaki bazı sahalarda analizler yapıyoruz, uygun görülürse orada sondaj çalışmaları başlayabilir. Ayrıca Somali’de de sismik araştırmalar planlanıyor; uygun koşullarda oraya da sondaj için gitmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, filoya katılan yeni gemilerden ilkinin Eylül veya Ekim ayında Türkiye’de olmasının beklendiğini de sözlerine ekledi. Bu yeni hamleyle Türkiye’nin denizlerdeki enerji arama faaliyetlerinin daha da yoğunlaşacağı kaydedildi.

"Suriye’ye doğal gaz ve elektrik ihracatı başlıyor"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye’ye yönelik enerji ihracatına dair önemli açıklamalarda bulundu. Suriye’de şu anda günlük yalnızca 3-4 saat elektrik verilebildiğini belirten Bayraktar, bu sürenin artırılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bakan Bayraktar, “Suriye’ye devam eden elektrik ihracatımızı mevcut hatlar üzerinden artırmayı planlıyoruz. İlk etapta hedefimiz, 280 megawatt seviyesine çıkmak” dedi.

Doğal gaz konusunda da önemli bir adım atıldığını aktaran Bayraktar, “Kilis’ten Halep’e doğal gaz ihracatı için gerekli bağlantı çalışmalarını Mayıs ayında tamamladık. Milli Savunma Bakanlığı, bölgede mayın temizleme faaliyetlerini gerçekleştirdi. Böylece kısa sürede bağlantıyı kurduk” dedi.

Bayraktar, Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelen doğal gazın 2 Ağustos itibarıyla Kilis üzerinden Halep’e ihraç edileceğini açıkladı. Böylece Türkiye, Suriye’ye hem elektrik hem de doğal gaz tedariki sağlayacak.

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Santralin ilk reaktöründe fiziki ilerleme oranının yüzde 95'e ulaştığını belirten Bayraktar, devreye alma hedefinin 2026 yılı olduğunu söyledi.

“İlk reaktörü devreye almak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz” diyen Bayraktar, bu sürecin Türkiye’nin enerji arz güvenliği açısından kritik olduğunu vurguladı.