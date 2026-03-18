Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğalgaza zammı 1 Nisan'da değerlendireceğiz

ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar enerji piyasalarını etkiledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, savaşın enerji fiyatlarına yansımalarını NTV ekranlarında değerlendirdi.

"Doğal gaz ve ham petrolde ülkemize sıkıntı yaşatmadık"

"Özellikle Irak ve Suudi Arabistan'dan ham petrol alıyoruz. Toplam tedariğin içinde yüzde 10'lar seviyesinde. Arz güvenliği açısından bu bölge sorun arz etmiyor. İşin doğal gaz boyutu var. Katar LNG'sinin dünyayla buluştuğu bir yer. Yine Hürmüz'le bağımlılığımız yok. Katar'dan önemli miktarda LNG alışımız yok. Dolayısıyla doğal gaz ve ham petrolde ülkemize sıkıntı yaşatmadık, yaşatmayacağız"

“10'dan fazla ülkeden doğal gaz alma şansımız oldu"

“10'dan fazla ülkeden doğal gaz alma şansımız oldu. Uzun yıllardır çeşitlendirme stratejisi geliştirdik. Arz güvenliği, esneklik, fiyatla ilgili de alternatifleri hazırladık ve önümüzdeki süreçlerde de daha da artırarak çalışmalarımızı devam edeceğiz.”

"Talebin arttığı bir döneme giriyoruz"

"Bu süreç inşallah kısa sürer ve ondan sonra petrol piyasaları normal dengesine kavuşur. OVP'de olduğu gibi, dünyadaki siyasi gelişmelere baktığımızda, petrolün makul seviyelerde gideceği beklentisi vardı. Savaş var, arz krizi var. Bunla ilgili bizi de etkileyecek durumlar var. Spot piyasada gaz fiyatları hemen yansıdı ve artmaya başladı. Ümit ediyorum, kısa sürede sona erer. Biz ham petrolü konuşuyoruz ama ürünü konuşmak lazım. Benzinde risk az ama dizel tarafında marj çok artıyor. Talebin arttığı bir döneme giriyoruz. Bugün bu iş bitse piyasa normalleşir mi, hemen normalleşeceğini söylemek zor olabilir. Normalleşme bir, iki ay sürebilir. Körfez'de depolama tanklarının dolduğunu görüyoruz."

Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi?

Bakan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz fiyatlarıyla ilgili olarak, 1 Nisan tarihinde yeni bir değerlendirme yapılacağını açıkladı.

Günlük 250 bin varillik petrol sevkiyatı yapılacak

"Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı’ndan günlük 250 bin varillik petrol sevkiyatı yapılacak. Hattın toplam kapasitesi 1,5 milyon varil. Hürmüz Boğazı kapanması durumunda ihracat için alternatif yollar önemli. Kerkük’e kadar uzanan hattın Basra’ya kadar genişletilmesi önerisini gündeme taşıdık."

"2-3 ay içinde sondajların neticelerini almayı hedefliyoruz"

Karadeniz gazı için yeni adımlar atılacağını belirten Bayraktar şunları söyledi:

"Karadeniz'deki operasyonumuza yeni gemiyi sevk ederken üretimi artırmak ama bir taraftan da yeni keşiflere ihtiyacımız var. Batı, Orta ve Doğu Karadeniz'de sondaj yapacağız. Batı Karadeniz'de önümüzdeki hafta sondaja başlıyoruz. 2-3 ay içinde sondajların neticelerini almayı hedefliyoruz."

"Somali'de ciddi bölgeyi taradık"

"Somali'de ciddi bölgeyi taradık. Deniz tabanındaki kaynak, rezervleri sismik çalışmayla tamamladık. Verileri inceleyip analiz ettik. 3 bloktan birinde rezerv olma ihtimalini göz önüne aldık, petrol olduğunu düşünüyoruz. İnşallah olup olmadığını sondaj çalışmasıyla anlayacağız. Tüm Afrika'yı dolaşarak Somali'ye varıyoruz, Süveyş'ten gemi geçemiyor, köprüler var, geminin yüksekliği engel oluyor."

"Bizim tutarlı enerji politikamız var"

"ABD'ye gittik Cumhurbaşkanımızla birlikte. LNG anlaşması imzaladık. Muhalefet, "ABD'de şöyle yaptılar, böyle yaptılar" dedi. Önemli bir gaz anlaşması yaptık. BOTAŞ 12 ayrı ülkeden gaz alıyor. Dörtyol'da 2 tane FSRU ve Antalya Körfezi'ne de FSRU yapacağız. Kanada'dan nükleer reaktörle ilgili çalışma içindeyiz. Akkuyu'yu 4 reaktörle tamamlamamız lazım. Sinop ve Trakya'yı yapmamız lazım. Dünyada itiraflar gelmeye başladı, nükleerden niye çıktık diye. Bizim tutarlı enerji politikamız var. Elbette dönem dönem dünyadaki gelişmelere göre değişiklikler yapmak durumundayız. 2021'de Türkiye'nin ulusal enerji planını açıklamıştık. Şimdi 5 yıl geçti, bu yıl bunu tekrar gözden geçirme ve 2026'da neleri değiştireceğiz, onu açıklayacağız. Tüm bu gelişmelerden ari ama onları da içerecek şekilde yeni enerji mimarisini ortaya koyacağız."

"Türkiye bugün nükleeri yapan bir ülke"

"Sinop ve Trakya'da 4'er tane olmak üzere 8 tane reaktör yapmak istiyoruz. Türkiye için nükleer dönemin önemli fırsat getirdiğini düşünüyoruz. Sinop ve Trakya'daki projelerle ilgili Güney Kore, Kanada, Çin ve yine Rusya görüştüğümüz ülkeler. Türkiye bugün nükleeri yapan bir ülke. İnşaat ve sanayicimiz buna hazır durumda, Akkuyu'da öğrendik. Türkiye daha farklı değerlendirilsin diye yetkililere söyledim. İnsan kaynağı gelişimiyle birlikte Türkiye'de nükleer ekosisteme katkı yapacak proje neyse onunla yürümek istiyoruz."