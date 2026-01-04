Bakan Bayraktar: Doğalgazda kademeli tarife yapmayı planlıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kanal 7 TV’de Türkiye’nin enerji stratejisi ve Azerbaycan ile imzalanan toplam 33 milyar metreküplük yeni doğal gaz tedarik anlaşması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bayraktar, 2026 yılında Karadeniz gazı üretiminin iki kat artarak 8 milyon haneyi kapsayacağını duyurdu. Ayrıca Karadeniz’de keşif çalışmaları kapsamında 6 yeni sondaj kuyusunun açılacağını müjdeledi.

Bakan Bayraktar'ın konuşmasından öne çıkanlar ise şu şekilde;

Gündeme ve enerji piyasalarına dair önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, Venezuela'daki gelişmelerin petrol piyasasına etkisinden Türkiye'nin 2026 ve 2028 enerji vizyonuna kadar kritik başlıklara değindi.

"Kademeli tarife yapmayı planlıyoruz"

Bayraktar, açıklamalarında doğal gazda 'kademeli tarife' hazırlığında olunduğunu belirtti ve "Ortalama şehir bazlı tüketime bakacağız. Destekleri doğru bir şekilde, etkin hale getirmeye gayret ediyoruz. Kademelendirmeyi doğal gazda da yapmayı planlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela'da yaşanan son gelişmeler

Venezuela'da yaşanan son gelişmeler ve bunun enerji piyasalarına etkisi hakkında Bakan Bayraktar, Venezuela'nın yaklaşık 300 milyar varillik rezerv ile dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkesi olduğunu hatırlattı. Ülkedeki siyasi istikrarsızlık ve yaptırımlar nedeniyle Venezuela'nın üretimde potansiyelinin çok altında kaldığını belirten Bayraktar, "Dünyada günlük yaklaşık 104 milyon varil petrole ihtiyaç var. Venezuela bu potansiyeliyle dünya petrolünün yüzde 5'ini veya daha fazlasını üretebilecek kapasiteye sahip." dedi.

Yıllık 60 ila 70 milyar dolar arasında enerji ithalatı

Türkiye'nin enerji hedeflerine ilişkin konuşan Bayraktar, temel hedefin dışa bağımlılığı azaltmak olduğunu vurguladı. Türkiye'nin günlük 1,1 milyon varil petrol ve yaklaşık 900 bin varil eşdeğeri doğal gaza ihtiyacı olduğunu belirten Bayraktar, enerjinin üçte ikisinin ithal edildiğine dikkat çekti.

Bakan Bayraktar, "Normal zamanlarda yıllık 60 ila 70 milyar dolar arasında bir enerji ithalatımız var. Türkiye'nin ekonomisini daha güçlü kılmanın yolu, dışa ödediğimiz bu faturayı aşağı düşürmektir. İthalat kalemlerini düşürdüğümüzde Türkiye net cari fazla veren bir ekonomi haline dönüşecektir" ifadelerini kullandı.

8 milyon haneye yerli gaz

Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretim rakamlarını paylaşan Bayraktar, 2025 yılını günlük 9,5 milyon metreküp üretimle kapattıklarını ve şu an 4 milyon hanenin ihtiyacını karşıladıklarını belirtti. 2026 yılı için hedefleri büyüttüklerini söyleyen Bayraktar, şu bilgileri verdi.

"2026'da hedefimiz bu üretimi iki katına, yaklaşık 20 milyon metreküpe çıkarmak. Bu sayede 4 milyon haneyi 8 milyona çıkaracağız. Bunu yapmak için deniz üstünde yüzer üretim platformu kullanacağız. Osman Gazi adını verdiğimiz bu platform, adeta bir fabrika gibi çalışacak. Deniz tabanından gelen gazı işleyip karaya basacak. Bu, bizim için bir ilk üretim metodu olacak."

"Karadeniz'de keşif amaçlı 6 tane yeni sondaj kuyusu kazacağız"

Bakan Bayraktar, uzun vadeli planlamalarda 2028 yılının kritik bir eşik olduğunu vurguladı. 2028 yılında üretimi bugünkü seviyenin dört katına, yani 40 milyon metreküpe çıkarmayı hedeflediklerini belirten Bayraktar, "Böylece 16-17 milyon hanenin, yani Türkiye'deki konutların yüzde 70-75'inin doğal gaz ihtiyacını kendi gazımızla karşılar hale geleceğiz" dedi.

Yeni keşifler için de müjde veren Bayraktar, 2026 yılının daha büyük keşiflere sahne olacağını belirtti. Bayraktar, "Karadeniz'de keşif amaçlı 6 tane yeni sondaj kuyusu kazacağız. Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de lokasyonları tespit edilmiş, kazmayı planladığımız hazır kuyularımız var. Yeni rezervler bulmak için çalışmalarımız aralıksız sürecek" şeklinde konuştu.

"Diyarbakır’da 3 yılda 24 kuyuda sondaj planlanıyor"

Yurt içindeki petrol keşiflerine değinen Bakan Bayraktar, bu yıl çoğunluğu Diyarbakır, Siirt, Batman ve Şırnak bölgesinde olmak üzere rezervlere 62 milyon varil yeni keşif eklendiğini belirtti. 2026 yılı için Diyarbakır özelinde çok önemli bir planlamayı paylaşan Bayraktar, "ankonvansiyonel" (geleneksel olmayan) üretim metoduna geçileceğini söyledi.

Bayraktar, "Diyarbakır'da kayaların içerisine sıkışmış petrolü üretmek için dikey sondajı yatay sondajla devam ettireceğiz. 2026, 2027 ve 2028 yıllarını kapsayan 3 yıllık bir planlamamız var ve toplam 24 kuyuda bunu yapmayı hedefliyoruz. Eğer başarılı olursak Diyarbakır, Gabar'ın da ötesine geçebilecek büyük bir potansiyele sahip" ifadelerini kullandı.

"Trakya'da doğal gaz hamlesi"

Diyarbakır'da uygulanacak bu yeni üretim modelinin bir benzerinin Trakya'da doğal gaz için planlandığını belirten Bayraktar, Trakya'da kaya gazı potansiyelini değerlendirmek üzere geleneksel olmayan yöntemlerle üretim denemeleri yapılacağını kaydetti.

"Sondaj kararı alındı"

Türkiye'nin yurt dışı enerji operasyonlarında Somali'nin kritik bir yer tuttuğunu vurgulayan Bayraktar, Oruç Reis gemisinin bölgedeki 3 boyutlu sismik çalışmalarını tamamladığını ve verilerin analiz edildiğini aktardı. Sismik çalışmayı "röntgen ve MR çekmeye", sondajı ise "biyopsiye" benzeten Bayraktar, Somali açıklarındaki 153. blokta sondaj yapma kararı aldıklarını açıkladı.

Operasyonun zorluğuna dikkat çeken Bayraktar, "Su derinliği 3,5 kilometre. Deniz tabanına indikten sonra bir 3,5 kilometre daha inilecek ve toplamda 7 kilometrelik bir sondaj yapacağız" dedi.

"Yıldırım" karadeniz’de, "Çağrı Bey" uluslararası sularda görev yapacak, Pakistan’da 3 sondaj planlanıyor"

Filoya yeni katılan gemilerin görev yerleri hakkında da bilgi veren Bakan Bayraktar, "Yıldırım" isimli geminin muhtemelen Karadeniz'de, "Çağrı Bey" gemisinin ise başta Somali olmak üzere Karadeniz dışındaki uluslararası sularda görev yapacağını belirtti. Ayrıca Pakistan'da bulunan 3 deniz bloğunda da 2026 yılı içerisinde sondaj planlandığı ifade edildi.

"Günlük 1 milyon varil üretim"

Türkiye'nin günlük petrol ve doğal gaz ihtiyacının toplam 2 milyon varil petrol eşdeğeri olduğunu hatırlatan Bayraktar, 2028 yılına kadar mevcut rezervlerle günlük 500-550 bin varil üretime ulaşarak ihtiyacın yüzde 25'ini karşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Bakan Bayraktar, uzun vadeli stratejilerinin ise "büyüme hikayesi" yazmak olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Libya, Afrika, Türk Cumhuriyetleri ve Irak gibi bölgelerde şirket, proje veya varlık satın almalarla yeni bir büyüme stratejisine giriyoruz. Hedefimiz, üretimimizi günlük 1 milyon varil seviyesine taşıyacak bir stratejiyi hayata geçirmek."

"Sanayimiz çok güçlü, büyümeye devam edecek"

Türkiye'nin makroekonomik hedefleri doğrultusunda enerjinin kritik bir rol oynadığını belirten Bakan Bayraktar, cari açığın düşürülmesi noktasında yerli üretimin önemine dikkat çekti. Savunma sanayii ve enerji alanındaki atılımlarla Türkiye'nin cari fazla veren bir ülke konumuna geleceğini vurgulayan Bayraktar, "Sanayimiz çok güçlü, büyümeye devam edecek. Katma değerli üretim ve ihracatla bu oyunu değiştirebiliriz. Cari açık şu anda 30 milyar doların altına geriledi, ancak enerji fiyatlarındaki küresel dalgalanmalar bizim kontrolümüz dışında gelişiyor. 2022 yılında enerji faturamız 96,5 milyar dolardı" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Avrupa'nın dördüncü büyük doğalgaz piyasası"

Bakan Bayraktar, Karadeniz'deki gerilimler ve küresel riskler gölgesinde Türkiye'nin önceliğinin arz güvenliği olduğunu belirtti. Enerji tedarikinde tek bir kaynağa veya ülkeye bağımlı kalmak istemediklerini ifade eden Bayraktar, Türkiye'nin Avrupa'nın dördüncü büyük doğalgaz piyasası olduğunu hatırlattı.

Bayraktar, "Bizim ilkemiz şeffaflık ve Türkiye'nin ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Vatandaşımızın kışın soğukta, sanayicimizin enerjisiz kalmaması için çalışıyoruz. En uygun ve en ucuz kaynaktan tedarik sağlamayı hedefliyoruz. Bu Rusya olur, Amerika olur veya başka bir kaynak olur; prensibimiz bize uyan, şartları uygun olan ürünü almaktır" dedi.

"Doğudan batıya, kuzeyden güneye gazı taşıyabiliriz"

Türkiye'nin sahip olduğu altyapı ile bölgesel bir enerji merkezi olma yolunda ilerlediğini kaydeden Bayraktar, 5 LNG terminali ve 245 bin kilometrelik boru hattı ağına dikkat çekti. Bayraktar, "Doğudan batıya, kuzeyden güneye gazı taşıyabiliriz. Avrupa ile iki önemli bağlantımız var. Gelin bu gazı Avrupa'ya taşıyalım, kazan-kazan denklemi kuralım diyoruz. Gazı ne kadar bollaştırırsak fiyatlar o kadar düşer" şeklinde konuştu.

Azerbaycan ile yeni anlaşma imzalandı

Programda bir müjdeyi de ilk kez paylaşan Bakan Bayraktar, Azerbaycan ile Cuma günü yeni bir doğalgaz anlaşması imzaladıklarını duyurdu. Anlaşmanın detaylarını aktaran Bayraktar şunları söyledi:

"2026'nın ilk haberini paylaşmış olalım. İki gün önce Azerbaycan ile doğalgaz konusunda 33 milyar metreküplük yeni bir anlaşma yaptık. Hazar Denizi'ndeki Abşeron sahasından her yıl 2,25 milyar metreküp olmak üzere, 15 yıl boyunca gaz tedarik edeceğiz. Bu anlaşma 2029 yılında başlayacak ve 2040'lı yıllara kadar devam edecek. Mevcut altyapımızı kullanarak, Bakü-Tiflis-Erzurum hattı üzerinden bu gazı ülkemize getireceğiz."

Bayraktar, yapılan uzun dönemli anlaşmalar ve çeşitlendirme stratejisi sayesinde Türkiye'nin enerji arz güvenliğini sağlama aldığını ve rekabetçi fiyatlarla gaz tedarik etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.