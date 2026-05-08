Bakan Bayraktar: COP31 öncesi yeni YEKA yarışmaları tamamlanacak

MARUF BUZCUGİL / ANKARA

Kalyon PV'nin, daha verimli ve daha esnek yapıdaki güneş panelleri üretecek fabrikası Ankara'da hizmete açıldı. Açılış törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı.

Törende konuşan Bayraktar, yabancı sermaye enerji yatırımlarına verilen avantajların eleştirilmesine tepki gösterirken rüzgar ve güneş santralleri yatırımlarının hızlandırılacağını, bu yıl içinde COP31 Antalya öncesi yeni YEKA yarışmalarının tamamlanacağını duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yeşil dönüşüm ve özellikle AB ile ticaretin olduğu ortamda yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemeyi sürdüreceklerini açıkladı.

55 milyon dolarlık yatırım

Açılış töreninde yeni üretim tesisi ve Kalyon PV hakkında bilgi veren Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, daha yüksek enerji üretimi içeren G12R hücre teknolojisi ile enerji kaybını azaltan, düşük ışıklarda daha fazla enerji sağlayan TOPCONPlus panel teknolojisine sahip güneş panellerinin önemli kapasite artışı sağlayacağını vurguladı. Kalyoncu “Yaklaşık 55 milyon dolarlık bu yeni yatırımlla Kalyon PV'nin toplam yerli güneş hücresi üretim kapasitesi 2,1 gigavat seviyesine ulaşmaktadır. Kalyon ailesi olarak enerji sektöründeki yatırımlarımızla, yüksek katma değerli üretimi ülkemizde gerçekleştiriyor, ekonomiye, istihdama, ihracata ve cari açığın azaltılmasına güçlü katkılar sunmaya devam ediyoruz” dedi.

Avrupa'da ilk 5, dünyada 11.

Törende, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücünde Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı verilerine göre Avrupa’da ilk 5, dünyada ise 11. sırada yer aldığı belirtilen törende toplam kurulu güçte 120 bin MW hedefinin ilan edildiği vurgulandı. Mart ayında 20 milyar kWh üretimle, tüm zamanların en yüksek yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimine erişildiğini belirten Bakan Bayraktar, rüzgar ve güneşte 2025’te 8.3 bin MW kurulu gücün devreye alındığını kaydetti. Kamu alım garantisine dayalı YEKA sisteminde, yeni yatırım alanı tahsisi yarışmaları hazırlıklarının devam ettiğini, her yıl 2 bin MW kurulu güç için yarışma açmayı hedeflediklerini belirten Bayraktar, “Bu yılın yarışmalarını COP31 öncesinde eylül veya ekim aylarında neticelendirmeyi hedefliyoruz. Yenilenebilir enerji alanında YEKA'ların yanı sıra hükümetler arası anlaşmalarla, büyük ölçekli ve çok daha rekabetçi fiyatlarla projeler geliştiriyoruz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da konuşmasında, 2035’e kadar 55 GW kurulu güçte güneş santrali kurulacağını belirtti. Bakan Kacır, özellikle AB ile dış ticaret nedeniyle yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretiminin Türkiye’nin ihracat kapasitesi için de önemli olduğunu belirtti.