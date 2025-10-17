Bakan Bayraktar duyurdu: 2028'de Türkiye'nin 17 milyon hanesine enerji sağlamayı hedefliyoruz

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF), İstanbul Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Forumda 54 Afrika ülkesi ve Türkiye'den bakanlar, bakan yardımcıları, üst düzey kamu görevlileri ve yaklaşık 3 bin iş insanının bir araya gelmesi hedefleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Enerji ve Madencilik' paneline katıldı.

'2035'e kadar yenilenebilir kapasitemizi iki katına çıkarma hedefimiz var'

Bakan Bayraktar, "Türkiye-Afrika politikalarımız çerçevesinde ülkemiz yaklaşık 20 kadar Afrika ülkesiyle enerji işbirliği anlaşmaları imzalamıştır ve yakında Gambia ile de bir tane anlaşma imzalayacağız bu anlamda. Burada oluşturmuş olduğumuz somut projeler karşılıklı saygı ve karşılıklı güven ve aynı zamanda ortak ilerlemeyi içeren bir zeminde oturmaktadır.

Türkiye'nin kendi enerji dönüşümünden bahsetmek istiyorum. Çünkü Afrika ülkeleri için biz Türkiye olarak önemli bir örnek teşkil edebileceğimize inanıyorum. Sizler gibi bizler de çeşitli zorluklarla karşılaştık. Talep artışları, altyapı eksiklikleri, ithalatı olan bağımlılık gibi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği sayesinde ve onun girişimleriyle birlikte son 20 yılda enerji konusunda çok ciddi reformlar ve değişimler yaşadık. Bu reformları ve politikaları devreye aldık ve bunlarla birlikte projelerimizi başarılı bir şekilde yürüttük. Ve bunların çerçevesinde de yaklaşık 100 milyar dolardan fazla miktara ulaşan bir yatırım aldık, sadece enerji ve üretim piyasasından bahsediyorum.

"Türkiye'nin enerji talebinin 3 katına ulaşacağına inanıyoruz"

Türkiye'nin enerji talebi geçtiğimiz 20 yılda 3 katına kadar çıktı. Ve 2050'ye ulaştığımızda Türkiye'nin enerji talebinin bir daha 3 katına ulaşacağına inanıyoruz. Yapay zeka, veri merkezleri, soğutma sistemleri gibi birçok noktada talebin artacağını biliyoruz. Amacımız basit ve net. Sürdürülebilir ve ulaşılabilir bir şekilde güvenilir enerjiyi halklarımıza sunabilmek. Bunu hem güvenilir hem sürdürülebilir hem de erişilebilir yapmak gittikçe daha zor hale geliyor dünyamızda.

"Önümüzdeki 10 yıl içinde güneş ve rüzgar enerjilerini 100 gigavata kadar çıkarma hedefimiz var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yenilenebilirler' konusunda da önemli hedefler koydu önümüze. 2035'e kadar yenilenebilir kapasitemizi iki katına çıkarmak hedefimiz var. Önümüzdeki 10 yıl içinde güneş ve rüzgar enerjilerini 100 gigavata kadar çıkarma hedefimiz var. Türkiye'de, ilk nükleer enerji üretim tesisimizde yakında devreye girecek. Düşük karbonlu enerji stratejimizin en önemli parçalarından birisi, Akkuyu Nükleer Enerji tesisindeki ilk reaktör, önümüzdeki yıl operasyonlarına başlayacak. Sinop ve Trakya bölgesinde de yine ekstra nükleer enerji planlarımız var. Buradaki nükleer enerji hedeflerimiz yüksek ve toplam enerji üretimimizin en az yüzde 15'ini ileride nükleerden elde etmeyi planlıyoruz. Nükleer enerji konusunda küçük modüler reaktörler konusu çok önemli ve Afrika ülkelerinin gelişimi içinde önemli olacağına inancım tam. Hidrokarbonlar da bu dönüşüm sürecinde önemli bir rol oynamaya devam edecektir" dedi.

'2028'e geldiğimizde türkiye'nin 17 milyon hanesine enerji sağlamayı hedefliyoruz'

Bakan Bayraktar, "Yakın zamanda Karadeniz'de doğalgaz keşiflerimiz oldu bildiğiniz üzere. Çok ciddi miktarda yapılan bu keşif son 10 yılın en büyük keşiflerinden birisi. Bu keşif alanında üretim çıkarım faaliyetleri başladı ve gittikçe artmakta. Burada 45 MCM değerinde günlük bir üretime ulaşmayı planlıyoruz. Ve sadece bu enerji kaynağı ile buradaki doğalgaz alanıyla 2028'e geldiğimizde Türkiye'nin 17 milyon hanesine enerji sağlamayı hedefliyoruz.

"Türkiye ve Afrika'nın birlikte enerji ve madencilik sektörüne ilerlemesi için çok önemli fırsatlar var"

Sismik sistemlerde dünyanın en büyük 4'üncü oyuncusu konumundayız. Sıvılaştırılmış doğalgaz depolama sistemlerimizle en önde gelmekte ve bizim arz çeşitliliğimizi arttırmakta. Madencilik konusunda da önemli çalışmalarımız var. Devletimizin sahibi olan ETİ, madencilik gibi madencilik şirketlerimiz hem Türkiye'ne hem de çeşitli Afrika'ya göre operasyonlarını sürdürmekte. Nijer ülkesinde ve yakın zamanda, ilk kez altın madenciliğine başlayacağız. İleriye doğru iş birliklerimiz konusunda gelecek olursak, Türkiye ve Afrika'nın birlikte enerji ve madencilik sektörüne ilerlemesi için çok önemli fırsatlar var. Enerji konusunda, yenilenebilir de şebeke planlaması, uluslararası bağlantılar gibi birçok tecrübemiz olduğu alanda katkı sağlayabiliriz. Türk petrolleri, devletin sahipliğini üstlendiği petrol şirketimizde, offshore Somali gibi ülkelerle offshore iş birliklerini sürdürmekte. Yakın zaman da offshore Somali'den, Somali'nin ana karasında da bu çalışmalarımıza başlayacağız. Türkiye Afrika ülkeleriyle işbirliği yapmaya açık ve isteklidir" dedi.