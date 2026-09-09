Bakan Bayraktar duyurdu: Batı Karadeniz’de petrol için sondaj başlıyor

Bakan Bayraktar, doğal gaz ve petrol arama çalışmalarında Türkiye'nin enerji filosunun yoğun bir şekilde çalıştığını ve mevcut rezervlere yenilerin katılacağını belirtti.

Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Petrol doğal gaz arama işinde bir taraftan bulduğumuz rezervleri üretime geçmesiyle alakalı bir süreç yaşıyoruz. Gemilerimiz yoğun bir şekilde buna çalışıyorlar, bunların bir tanesi Somali'de şu anda çalışıyor. Bir diğeri de Karadeniz'de üretim geliştirme programının yanı sıra yeni sahalar, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de de tespit ettiğimiz sahalarda yeni sondajlar yapıyor. Dolayısıyla bir taraftan da biz aslında mevcut rezervlerimizi yeni rezerv katmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde bir petrol hedefli ümit ediyorum öyle olur bir sondaja başlayacağız. Biraz uzun sürecek, biraz zor bir sondaj ama Batı Karadeniz'de bir petrol hedefli bir sondaja yakın zamanda başlayacağız."