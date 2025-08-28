Bakan Bayraktar duyurdu: Elektrik üretiminde tüm zamanların rekoru krıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik üretiminde temmuz ayında tarihi rekorlar kırdığını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamaya göre, artan elektrik talebini karşılamak üzere gerçekleştirilen üretimle anlık, saatlik, günlük ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşıldı.

Temmuz ayı toplam elektrik üretimi 36,7 milyar kilovatsaat seviyesinde gerçekleşerek, aylık bazda tüm zamanların rekoru kırıldı. Günlük bazda ise 29 Temmuz'da elektrik üretimi 1 milyon 250 bin 178 megavatsaat seviyesine ulaşarak yeni bir zirve kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bayraktar, Türkiye'nin temmuzda elektrik üretiminde günlük ve aylık bazda rekor kırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"29 Temmuz'da günlük üretimimiz 1 milyon 250 bin megavatsaat seviyesine ulaştı. Aylık üretimimiz ise 36,7 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu dönemde zirveye çıkan elektrik talebinin yüzde 60'ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık. Enerji arz güvenliğimizi koruyarak, milletimizin ihtiyacını yerli ve milli kaynaklarımızla karşılamaya devam edeceğiz."