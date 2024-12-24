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Bakan Bayraktar duyurdu: Enerji Bakanlığı’ndan heyet Suriye'ye gidecek

Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, “Enerji Bakanlığı’ndan bir heyet, en kısa sürede Suriye’ye giderek elektrik ve enerji altyapısında incelemelerde bulunacak” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi
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Bakan Bayraktar duyurdu: Enerji Bakanlığı’ndan heyet Suriye'ye gidecek
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Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Enerji Bakanlığı’ndan bir heyetin en yakın zamanda Suriye’ye giderek elektrik ve enerji altyapısında incelemelerde bulunacağını belirtti. Ayrıca, işbirliği ve yardım konularının ele alınacağını ifade eden Bayraktar, "Ülkede enerjiyle ilgili öncelikli sorun elektrik. Bu sorunun çözülmesi için çeşitli formüller üretilecek" dedi.

"Lübnan için çalışmalar yapılabilir"

Bayraktar, "Geçtiğimiz hafta Lübnan Başbakanı Necip Mikati de elektrik konusunda sıkıntılar yaşadıklarını söyledi. Lübnan için de önümüzdeki süreçte elektrik akışı konusunda çalışmalar yapılabilir" diye konuştu.

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