Bakan Bayraktar duyurdu: Enerji Bakanlığı’ndan heyet Suriye'ye gidecek

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Enerji Bakanlığı’ndan bir heyetin en yakın zamanda Suriye’ye giderek elektrik ve enerji altyapısında incelemelerde bulunacağını belirtti. Ayrıca, işbirliği ve yardım konularının ele alınacağını ifade eden Bayraktar, "Ülkede enerjiyle ilgili öncelikli sorun elektrik. Bu sorunun çözülmesi için çeşitli formüller üretilecek" dedi.

"Lübnan için çalışmalar yapılabilir"

Bayraktar, "Geçtiğimiz hafta Lübnan Başbakanı Necip Mikati de elektrik konusunda sıkıntılar yaşadıklarını söyledi. Lübnan için de önümüzdeki süreçte elektrik akışı konusunda çalışmalar yapılabilir" diye konuştu.