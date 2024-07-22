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Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye'den Irak'a elektrik ihracatı yeniden başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Kalkınma Yolu Projesi ile bölgemizin refahına ve barışına birlikte katkı sunacağımız komşumuz Irak'a elektrik ihracatına dün itibarıyla yeniden başladık" dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye'den Irak'a elektrik ihracatı yeniden başladı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu. Bakan Bayraktar, "Kalkınma Yolu Projesi ile bölgemizin refahına ve barışına birlikte katkı sunacağımız komşumuz Irak'a elektrik ihracatına dün itibarıyla yeniden başladık" dedi.

"Dün itibarıyla yeniden başladık"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kalkınma Yolu Projesi ile bölgemizin refahına ve barışına birlikte katkı sunacağımız komşumuz Irak'a elektrik ihracatına dün itibarıyla yeniden başladık. Yapacağımız yatırımlarla Kalkınma Yolu’nu aynı zamanda bir "Enerji Yolu" olarak da tesis edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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