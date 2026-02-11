Bakan Bayraktar, enerji alanında iki yeni anlaşma imzalayacaklarını duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji alanında iki yeni anlaşma imzalayacaklarını duyurdu. Anlaşmalardan birinin perşembe günü yabancı bir şirketle ağırlıklı olarak Irak’ta ortaklık üzerine imzalanacağını belirten Bayraktar, diğer anlaşmanın da Karadeniz'de bir başka ülkenin münhasır ekonomik bölgesinde yabancı bir şirketle ortaklık üzerine olduğunu ifade etti.

Sabit fiyat, ucuz elektrik

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan ve 2 bin megavatlık güneş enerjisi santrali projelerini içeren anlaşmaya dair bilgiler veren Bakan Bayraktar, “Türkiye'nin bugüne kadarki en ucuz elektriğini alacağız. Önümüzdeki 25 yıl boyunca kilovatsaat başına 1,99 Euro/cent ile elektrik alacağız ve herhangi enflasyon güncellemesi yok. Sabit fiyattan ucuz elektrik alacağız.” dedi. Suudi Arabistan ile yapılan anlaşmanın 5 bin megavatlık bir paket olduğunu ifade eden Bayraktar, Türkiye’ye yaklaşık 3 milyar dolarlık bir yatırım daha gelebileceğini söyledi.

Güveni yansıtıyor

Türkiye’ye dış sermaye gelmesinin önemli olduğuna vurgu yapan Bayraktar, “Buraya dış sermaye geliyor. Hangi ülkeden gelirse gelsin açıkçası. Bu, o ülkeler ve o şirketlerin Türkiye'deki ekonomiye, Türkiye'nin istikrarına ve Türkiye'nin geleceğine dair güvenini yansıtan bir şey.” dedi.

Hepsinden ümitvarız

Karadeniz'de bu sene 6 tane yeni sondaj yapmayı planladıklarını anımsatan Bayraktar, “Bu yeni kazacağımız yerlerin hepsinden ümitvarız. Buralar keşifle biterse, bunlar artık 2028 sonrasında bize yeni gelecek kaynaklar anlamına geliyor.” dedi. Bayraktar, Karadeniz’deki doğal gaz üretiminin bu yıl iki katına çıkacağını belirterek, “Üçüncü çeyrek gibi bunu milletimizle paylaşacağız. Şu anda o çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor” diye konuştu.

Büyüme stratejisi

Türkiye’nin doğal gaz ve petrol üretiminde yeni bir büyüme stratejisi geliştirdiğine işaret eden Bayraktar, “Bir tane Fransız şirketi, günde 2,6 milyon varil petrol ve gaz üretiyor. Bu şirket, ürettiği petrolün ve gazın hiçbir varilini ve hiçbir metreküpünü kendi ülkesinde üretmiyor. Tamamını dışarıda üretiyor, dünyanın onlarca farklı ülkesinde; Afrika'dan Amerika'ya, Güney Amerika'ya, Rusya'ya, Orta Doğu'ya her yerde varlar. Biz niye yokuz? Biz niye olmayalım?” diye konuştu.

Somali’de ortak olmak isteyenler var

Bayraktar, “Mesela Somali'de ortağımız yok şu anda. Olmak isteyenler var. Tek başımıza da olabiliriz, belli ülkelerde stratejik olarak bu ortaklıklardan da istifade edebiliriz.” dedi.

Arayış içindeyiz

Farklı ülkelerde iş birliği arayışlarının sürdüğüne dikkat çeken Bayraktar, “Venezuela'yla da ilgiliyiz. Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Somali'de, Nijer'de, farklı ülkelerde; Orta Asya'da, Kazakistan'da, Türkmenistan'da bu arayışın içerisindeyiz. Ülkelerle konuşuyoruz, şirketlerle konuşuyoruz. Azerbaycan'da Azeri-Çıralı-Güneşli ve Şahdeniz projeleri, Türkiye'nin en karlı, en iyi projelerinden. Orada geçen sene yeni bir sahaya, Şafak-Asiman sahasına Türkiye Petrolleri yüzde 30 ortak oldu. Azerbaycan'daki kardeşlerimizle konuşuyoruz, diyoruz ki ‘Başka sahalarda da ortak olalım. Kazakistan, baktığımız önemli ülkelerden bir tanesi. Bir ekibimiz şu anda orada. Suriye'ye bugün bir ekip gönderdik, orayla konuşuyoruz. İnanıyorum ki ben bunlarla birlikte Türkiye, ihtiyacı olan enerjiyi yurt içinde ve yurt dışında karşılayacak bir noktaya gelir. Hedef budur.” diye konuştu.

İki yeni anlaşma

İmzalanacak iki yeni anlaşmaya ilişkin açıklamalarda da bulunan Bayraktar, “Bu perşembe bir anlaşma imzalıyoruz yabancı bir şirketle, ağırlıklı Irak'ta ortaklık üzerine. Önümüzdeki hafta bir başka anlaşmamız var, ayın 18'inde; Orada da yine Karadeniz'de, bu sefer kendi münhasır ekonomik bölgemizde değil, bir başka ülkenin münhasır ekonomik bölgesinde, bir yabancı şirketle ortaklık.” ifadelerini kullandı. Bayraktar, Karadeniz’e ilişkin teklifin karşı taraftan geldiğini de anlattı.

NTE’de hedef yüzde 99 saflaştırma

Eskişehir Beylikova’da nadir toprak elementlerine (NTE) ilişkin endüstriyel tesisin ilk adımlarını bu sene atacaklarını, 2-3 yıl içerisinde de tesisi tamamlayacaklarını kaydeden Bayraktar, şu anda yüzde 92-93 seviyesinde oldukları saflaştırma işlemini de 99 ve üzerine çıkarabilmek istediklerini belirtti. Bayraktar, “Biz bu endüstriyel tesisi kurarken aynı zamanda da bizi yüzde 99'lara götürecek o teknolojiyi arıyoruz.” dedi.

Çıkarılabilir 10 bin ton altın var

Altın üretimiyle ilgili de bilgi veren Bakan Bayraktar, “Şu anda Türkiye'de yer altında çıkarılabilir, ekonomik anlamda yaklaşık 10 bin 000 ton altın var. 10 bin ton yani 1,5 trilyon dolar.” dedi. Şu anda üretimin 30-40 tonu ancak bulduğunu belirten Bayraktar, “Bu yatırımları bir an önce hızlandırmamız lazım.” diye konuştu.

38 bin şarj soketi

Bugün Türkiye'de 370-380 bin elektrikli araç olduğunu ifade eden Bayraktar, “2035 projeksiyonunda Türkiye'nin yaklaşık 6 milyona yakın elektrikli aracı olabilir. 25 milyar kilovatsaat, yani o günkü elektrik ihtiyacının %5'i sadece elektrikli araçlardan gelecek. Yani, biz neredeyse bir Akkuyu yapmalıyız ki o gün elektrikli araçların elektrik talebini karşılayabilelim.” dedi. Türkiye'de yaklaşık 38 bin şarj soketi bulunduğunu da anlatan Bayraktar, ciddi bir altyapı ve şebekeye ihtiyaç olduğunu, düzenlemeleri buna göre yaptıklarını ifade etti.