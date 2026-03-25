Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gaz ve elektriğe zam gelecek mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansı Editör Masası'na katıldı. Bakan Bayraktar, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı ve sonrasındaki muhtemel enerji krizine yönelik sorulara da yanıt verdi.

Bakan Bayraktar "Savaş uzun sürerse dünya büyük sıkıntıyla karşı karşıya" derken "Petrolde talep tarafında bir sorun görünmüyor ancak arz tarafında ciddi bir kriz var" diye ekledi. Bakan Byraktar Türkiye adına enerji arz güvenliğinde ve tedarikte bir sıkıntı olmadığını vurguladı.

Enerji krizinin yükünü devlet üstlendi

Bakan Bayraktar krizin getirdiği finansal etkilere yönelik ise "Eşel mobil sistemi uygulamasına geçerek vatandaşlarımızın üzerine gelecek yükü devlet bir anlamda üstüne almış oldu. Hamdolsun ürünümüz var rafinerilerimiz çalışıyor, bölgeye bağımlılığımız en düşük seviyede" dedi. Bayraktar Türkiye'nin Hürmüz Boğazı'ndaki enerji akışına bağlılığının yüzde 10 ile yönetilebilir seviyede olduğunu belirtti.

Elektrik ve doğalgaza zam var mı?

Zam sorularına yönelik soruya da yanıt veren Bayraktar "Bizim netice itibariyla özellikle 5-6 yıldır destek programımız var. Fiyat düzenlemelerinde de küresel gelişmelere bakıp adım atılıyor. Doğrudan bizim yaptığımız bir şey yok. Savaşın etkileri ne oldu derseniz varilde 1 dolarlık artışın Türkiye'ye maliyeti 400 milyon dolar. Bizim doğalgaz ve elektrikte uyguladığımız destek programı 2026 bütçesi için koyduğumuz KDV hariç yaklaşık 305 milyar dolarlık bir destek programımız var. Şu anda bu gelişmeler devam ederse yıl sonuna kadar bu rakam yaklaşık 925 milyar dolar olacak. Vatandaşımızı bu dönemde tabii ki devam ettireceğiz. Biz bu gelişmeleri de göz önünde bulundurarak Nisan ayı içinde hem doğalgazda hem elektrikte değerlendirme yapabiliriz" dedi.

Yüksek tüketim yapanlar dikkat

Bayraktar doğalgazda kademeli uygulamaya yönelik "Şöyle bir hedefimiz var. Ortalama tüketimler yüzde 75 daha fazlasını tüketen grupları destekten çıkaralım diyoruz. Bu toplam oırtalamada yüzde 12-13'lük aboneyi ilgilendiren bir durum. Abonelik yüzde 85-87'sinin hayatı değişmeyecek. Çünkü onlar ortalamanın altında tüketiyorlar. Buna da nisan ayında başlayabiliriz. Açıkçası bunun hazırlıklarını bitirmiştik ancak kışı da geçirelim vatandaşlarımız biraz daha bu tüketimin olduğu aylarda destekleyerek geçirelim dedik" diye konuştu.

"Irak ile son 12 yıldır bir tahkim durumumuz var"

Bu kriz bitecek, yeni bir enerji mimarisi, sayfa açılacak. Ülkemiz için ne gibi gelişmeler olabilir? Baktığımızda Irak petrol boru hattı önemli. Irak-Türkiye boru hattı, Kerkük petrollerini Ceyhan’a iletecek uzun bir petrol boru hattı. Ceyhan’dan sonra Kırıkkale’ye kadar boru hattımız var. Türkiye olarak bizim 50 yıldır faal tuttuğumuz bir hattan bahsediyoruz. Kapasitesi 1.5 milyon varil. Irak ile son 12 yıldır bir tahkim durumumuz var. İki dost, kardeş ülke bu coğrafyada yüz yıllardır yaşıyoruz. Sorunları dostane çözmemiz lazım.

Irak’ın günlük 3.5 milyon varil ihracatı var. Şu anda bu durmuş durumda. İhracat ağırlıklı Hürmüz üzerinden gidiyor. “Biz gelin bunu uzatalım, işler hale getirelim. 1.5 milyon varil petrol aksın” dedik. Maalesef bu söylediklerimiz karşılık bulmadı.

Başka projeler ve boru hattı var. Irak’a benzer. Katar gazının boru hattı ile Türkiye’ye gelmesi, Avrupa’ya gitmesi. Bu projeleri inşallah hayata geçiririz.

Gabar petrolü, Sakarya Gaz Sahası

Bizim KIZILELMA’mız Türkiye’yi enerjide bağımsız kılmak. Gabar petrolü, Sakarya Gaz Sahası’nda yaptıklarımız. Şimdi içeride ve dışarıda yapacağımız işler var. 24 saatten az bir zaman kaldı. Biz Karadeniz’de Abdülhamid Han Gemisi’nde yeni bir sondaja başlıyoruz. Kandıra 2 kuyusunda yeni bir keşif. Nisan ayının 10’unda Somali’de Çağrı Bey faaliyete başlayacak.

"Süreç uzarsa geri dönüş süresi uzar"

Küresel anlamda bu işin birden normalleşmesini beklemek doğru değil. Süreç uzarsa geri dönüş süresinin uzayacağını söyleyebiliriz. Şu anda önümüzdeki bir iki hafta içerisinde bunun bitmesi sistemin normale dönmesi açısından yine birkaç ayı bulabilir. Belirsizlikler devam edecek. Herkes bu sürecin sonunda yeni enerji mimarasinin oluşturulması noktasında bizim önerdiğimiz projelere daha istekli olabilirler diye düşünüyorum.