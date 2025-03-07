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Bakan Bayraktar: Gabar'da günlük petrol üretimi 78 bin varile ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak Gabar’da petrol üretiminin günlük 78 bin varile yükseldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Bakan Bayraktar: Gabar'da günlük petrol üretimi 78 bin varile ulaştı
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Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı videolu paylaşımda, söz konusu üretimin Türkiye'nin enerjide bağımsızlık yolculuğunda dev bir adım olduğunu söyledi.

"Dün karanlıktı, bugün aydınlık"

Bakan Bayraktar, "Dün karanlıktı, bugün aydınlık, dün yas vardı, bugün umut. Gabar'da yanan bu ateş, terörsüz Türkiye'nin, güçlü yarınların ve enerji bağımsızlığının sembolü. 3 bini aşkın istihdam 95 kuyuda günlük 78 bin varil petrol üretimi Türkiye'nin enerjide bağımsızlık yolculuğunda dev bir adım." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol rezervini keşfettik"

Bakan Bayraktar, "Yüzlerce, binlerce şehit verdiğimiz terörle mücadelede, o bölgede Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol rezervini keşfettik ve hamdolsun yine çok kısa bir süre içerisinde Şırnak petrol üreten bir bölge haline geldi." açıklamasını yapmıştı

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