Bakan Bayraktar: Güneş ve rüzgar enerjisi için kapasite tahsisi yarışması yapılacak

Enerji Bakanı Bayraktar, kasım ve aralıkta 1150 megavat rüzgar ile 850 megavat güneş olmak üzere toplam 2 bin megavatlık YEKA kapasite tahsisi için yarışma yapılacağını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi programında konuştu.

"Toplam 2 bin megavatlık YEKA kapasite tahsisi için yarışma yapılacak"

Bakan Bayraktar, rüzgar ve güneş enerjisinde kapasitenin artırılacağını söyledi.

Bu yıl içerisinde kapasite tahsisi için proje yarışması düzenleneceğini belirten bakan Bayraktar, "Rüzgar santralleri Sivas, Balıkesir, Aydın, Denizli ve Kütahya’da kurulacak. Kasım ve aralıkta 1150 megavat rüzgar ile 850 megavat güneş olmak üzere toplam 2 bin megavatlık YEKA kapasite tahsisi için yarışma yapılacak." dedi.

