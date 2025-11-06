  1. Ekonomim
  2. Enerji
  3. Bakan Bayraktar: İki ilde kurulması planlanan nükleer santraller için çalışmalar başlıyor
Takip Et

Bakan Bayraktar: İki ilde kurulması planlanan nükleer santraller için çalışmalar başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sinop ve Trakya’da planlanan nükleer santral projelerine ilişkin teknik çalışmaların başlatılmasına karar verdiklerini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Bayraktar: İki ilde kurulması planlanan nükleer santraller için çalışmalar başlıyor
Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal platformundan yaptığı açıklamada, Türkiye'de kurulması planlanan büyük ölçekli nükleer santrallerle ilgili dünyanın önde gelen şirketleri ile görüşmelere devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda Kanada merkezli AtkinsRealis Başkan ve Üst Yöneticisi (CEO) Ian L. Edwards ve beraberindeki heyetle görüştüklerini ifade eden Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde kurmayı planladığımız büyük ölçekli nükleer santrallerle ilgili olarak bu alanda dünyanın önde gelen şirketleri ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda nükleer enerji alanında küresel ölçekte teknoloji çözümleri geliştiren Kanada merkezli AtkinsRealis'in Başkan ve CEO'su Ian L. Edwards ve beraberindeki heyeti bakanlığımızda ağırladık. Görüşmemizde Sinop ve Trakya'daki sahalarımızda kurmayı planladığımız nükleer enerji santrallerine yönelik iş birliği imkanlarını ve CANDU teknolojisinin uygulanabilirliğini ele aldık. Karşılıklı olarak teknik çalışmaların başlamasına karar verdik."

Enerji
Bloomberg: Türkiye ve Rusya, Gazprom'un sevkiyat anlaşmalarını yeniliyor
Bloomberg: Türkiye ve Rusya gaz sevkiyat anlaşmalarını yeniliyor
Trump’ın Rusya hamlesi petrol devlerini endişelendirdi
Trump’ın Rusya hamlesi petrol devlerini endişelendirdi
Yenilenebilir enerji, OSB’lerin elektrik üretimindeki payını yükseltiyor
Yenilenebilir enerji, OSB’lerin elektrik üretimindeki payını yükseltiyor
OPEC+ üyesi 8 ülkeden petrol üretimi kararı
OPEC+ üyesi 8 ülkeden petrol üretimi kararı
Reuters: Yaptırımlar sonrası Türkiye'nin en büyük rafinerileri rota değiştirdi
Reuters: Yaptırımlar sonrası Türkiye'nin en büyük rafinerileri rota değiştirdi
Doğalgaza kademeli zam hazırlığı: Kış faturaları cep yakacak!
Doğalgaza kademeli zam hazırlığı