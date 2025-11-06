Bakan Bayraktar: İki ilde kurulması planlanan nükleer santraller için çalışmalar başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal platformundan yaptığı açıklamada, Türkiye'de kurulması planlanan büyük ölçekli nükleer santrallerle ilgili dünyanın önde gelen şirketleri ile görüşmelere devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda Kanada merkezli AtkinsRealis Başkan ve Üst Yöneticisi (CEO) Ian L. Edwards ve beraberindeki heyetle görüştüklerini ifade eden Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde kurmayı planladığımız büyük ölçekli nükleer santrallerle ilgili olarak bu alanda dünyanın önde gelen şirketleri ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda nükleer enerji alanında küresel ölçekte teknoloji çözümleri geliştiren Kanada merkezli AtkinsRealis'in Başkan ve CEO'su Ian L. Edwards ve beraberindeki heyeti bakanlığımızda ağırladık. Görüşmemizde Sinop ve Trakya'daki sahalarımızda kurmayı planladığımız nükleer enerji santrallerine yönelik iş birliği imkanlarını ve CANDU teknolojisinin uygulanabilirliğini ele aldık. Karşılıklı olarak teknik çalışmaların başlamasına karar verdik."