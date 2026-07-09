Bakan Bayraktar: Irak petrolü 1 yıl daha Türkiye’den ihraç edilecek

MEHMET KAYA / ANKARA

9 Temmuz günü yapılan açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmanın son aşamaya geldiğini ancak henüz imzalanmadığını, yakın zamanda imzalanarak kamuoyuna detaylarının açıklanmasını beklediğini belirtti. Öte yandan Irak Başbakanı Ali al-Zaidi’nin bu ayın sonunda Türkiye’ye geleceği de Bakan Bayraktar tarafından açıklandı.

Türkiye, Haziran 2025’te yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle 1973’te imzalanan, son kez 2010 yılında 15 yıllığına uzatılan anlaşmayı 27 Temmuz 2026 itibariyle sonlandırmıştı. Türkiye, Irak tarafına yeni bir çerçeve ile anlaşmaya hazır olduğunu da duyurmuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmanın sona ermesine günler kala Irak’ta temaslarda bulundu. Bu temasların ardından Bakan Bayraktar’ın bazı gazetecilere yaptığı değerlendirme hakkında bilgi verildi. Bu kapsamda Türkiye’nin hattın kapasitesinin tam olarak kullanılması yanında, kapasite artırımına; hatta Körfez’deki başka üreticilerinin de dahil olacağı şekilde genişletmeye sıcak baktığının altı çizildi.

Bakan Bayraktar’ın “İlerleyen dönemde, Irak’ta veya Körfez’de üretilen başka doğal gaz kaynaklarını aynı boru hattını kullanarak bu sefer ters akışla Türkiye’ye, Türkiye üzerinden Avrupa’ya götürme gibi projeleri de inşallah birlikte gerçekleştirmek istiyoruz.” yorumu aktarıldı.

Bayraktar’ın “Bizim Silopi’den Ceyhan’a olan kısımda 1 buçuk milyon varil günlük bir kapasite var. Hedeflediğimiz şey, mevcut kapasiteyi tümüyle kullanabilmek ama bölgenin potansiyeline bakarsak başka üreticileri de bu oyuna dahil etmemiz gerekir. Eğer onların da bu konuda ihtiyacı ve ilgisi varsa onlara da kapıyı açmak mümkün olabilir. Dolayısıyla bunu 2 buçuk milyon varillik bir petrol boru hattına dönüştürmek mümkün olabilir.” değerlendirmesine yer verildi.

Bakan Bayraktar’ın Irak’ta Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ile Bağdat’ta bir araya geldiği, görüşmenin çerçevesinin Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı ve petrol yanında doğal gaz ve elektrik alanlarında iş birliği imkanlarının da görüşüldüğü bildirildi.

Irak’a elektrik temini için 2 öneri

Bakan Bayraktar, Türkiye ve Irak arasında doğal gaz anlaşmalarına sıcak baktığını ve bu ülkenin elektrik ihtiyacı için Türkiye’den ihracat yapılabileceğini belirterek iki ayrı öneri sundu. Bayraktar bu önerilerden ilkinin mevcut hatların iyileştirilmesi olduğunu belirtirken ikinci öneriye ilişkin olarak “İkinci çözümü bugün kendilerine önerdik. O da Türkiye üzerinden Irak’a doğal gaz getirmek. Irak’ta gaz bulamadığı için çalışamayan mevcut santraller var. Belki yeni yapılacak doğal gaz santralleriyle de daha kalıcı, daha uzun dönemli bir elektrik arzını buraya sağlayabilmek.” dedi.

Bakan Bayraktar boru hattı inşasıyla Irak tarafının elektrik üretmesi için gaz temin edilebileceğini, sonrasında bu hattın Türkiye üzerinden gaz ihracı için de kullanılabileceğini belirtti.