Bakan Bayraktar rakamları paylaştı: Petrol ve doğal gazda 2025 bilançosu belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2025 yılındaki petrol ve doğal gaz üretimine ilişkin bilgi verdi. Yeni yıl için üretim hedeflerinden de bahseden Bayraktar, "Gabar’ın ve Karadeniz’in bereketiyle 2025 yılında toplam petrol üretimimizi 47,9 milyon varile, doğal gaz üretimimizi 3,2 milyar metreküpe çıkardık.

"Büyük keşiflere imza atacağımız bir yıl olacak"

Şimdi sıra yeni hedeflerde. İnşallah 2026; Karadeniz gazını ikiye katladığımız, Diyarbakır’daki oyun değiştirici stratejimizle yeni ufuklara yelken açtığımız ve inşallah daha büyük keşiflere imza atacağımız bir yıl olacak" ifadelerini kullandı.