Bayraktar: Soma termik santralinin devrini bu ay içinde yapacağız

Mehmet KAYA/ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Konya Şeker tarafından işletilen Soma Termik Santralinin başka bir gruba devredileceğini ve kararının alınıp uygulanmasının Eylül 2025 içinde tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi. Soma termik santralinde elektrik üretimi durmuştu. Soma B Termik Santrali 2014 yılında varlık satışı yoluyla özelleştirilmiş ve Konya Şeker tarafından satın alınmıştı. Santralde üretim geçen ay içinde durdurulmuştu. Bakan Bayraktar, yerli kömür kullanan santrallere alım garantisini uzatan kararın da Cumhurbaşkanı’na sunulduğunu açıkladı. Yerli kömür kullanan santrallere ürettiği elektriğin yüzde 60’a kadarını Kwh başına 7,5 dolar-cent alım garantisi verilecek.

"13 bin insan doğrudan istihdamda"

Soma’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bayraktar, işletmecinin “iyi bir performans göstermediği” ifadesini kullanarak şunları söyledi:

“Soma santraliyle ilgili şunu söyleyeyim. Soma halkı bizlerden bekliyor. Bu santral arz güvenliği, dışa bağımlılığı düşürmemiz açısından önemli. Ama soma için çok önemli, 13 bin insan doğrudan istihdamda. Burada taşıyıcı kooperatifleri var, çok iş kolu var. Bütün işkollarının paydaşların santralin hayatına devamına odaklandığını biliyoruz.

Biz inşallah soma santralinin bacasını tekrar tüttüreceğiz. Görünen şu, Soma’da bir oyuncu değişikliğine gideceğiz, santralin işletmecisi iyi bir işletmecilik performansı ortaya koymadı, santralde yapması gereken yatırımları yapmadı, dolayısıyla bu santrali daha profesyonelce işletecek bir oyuncuyla yoluna devam edecek. Bunun da kararını ve uygulamasını inşallah bu ay içinde hayata geçirmiş oluruz. Yeni işleticiyle birlikte Soma yoluna devam edecek. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar.”

Tarımdanhaber.com haber sitesinde Sadettin İnan imzasıyla yayımlanan haberde, Soma B Termik Santrali işletmecisi Konya Şeker’in 18 milyar TL dolayındaki kömür borcuna karşılık olarak santrali devralmaya yönelik Akçadağ Madencilik ve ODAŞ’ın santralde incelemeler yaptığı belirtilmişti.

"Teşvikle yerli kaynak kullanımı özendirilmiş olacak"

Yerli kömür kullanan santrallere ve yerli kömür kullanan sanayicilere

Bakan Alparslan Bayraktar, yerli kömür kullanan santraller için teşvik paketinin hazırlandığını ve Cumhurbaşkanı onayında olduğunu da açıkladı. Son şeklinin Cumhurbaşkanınca verileceğini belirten Bayraktar, bu teşvikle yerli kaynak kullanımının özendirilmiş olacağını vurguladı.

Teşvik paketinde, yerli kömür kullanan santrallere 2030’a kadar, yeni santral yapan ve kapasite artıranlara 2045’e kadar alım garantisi verilecek. Teknolojisi farklı olduğu için yerli kömür kullanamayan, yakıt olan kömürleri ithal eden santraller için de teknik olarak hayata geçirip yerli kömür ile harmanlayarak yerli kömür kullanırlarsa teşvik kapsamına alınacak. Alım garantisi elektriğin yüzde 60’ına kadar verilecek ve Kwh başına 7,5 dolar-cent olacak.

"Bu teşvik paketinden istifade edemeyecekler"

Bakan Bayraktar, teşvik için üç şart bulunduğunu belirterek, bu şartları “Çevre yatırımı yapmamış santraller bu teşvik paketinden istifade edemeyecekler. Madencinin, çalışanın ücretini ödemeyen santraller aynı şekilde teşfik paketinden istifade edemeyecek. Kamuya borcu olan şirketler borçlarını ödedikten sonra teşvik paketinden yararlanabilecek” diye sıraladı.