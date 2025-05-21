Bakan Bayraktar: Suriye’nin elektrik sorununu Türkiye çözecek

MARUF BUZCUGİL/GABAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve değişik partilerden milletvekillerinin ve grup başkanvekillerinin yer aldığı TPAO’nun Gabar’daki üretim sahasındaki 19 Mayıs kutlaması ve incelemelerden sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de çok önemli bir miktarda Suriyeli vatandaş bulunduğunu belirten Bayraktar, “Bu insanların aslında büyük bir kısmı Suriye’ye dönmek istiyor. Ama Suriye’ye dönüşün temel şartlarından bir tanesi hayatın normalleşmesi, en temel hizmetlerin kendilerine verilmesi. Buradaki en temel sorunlardan bir tanesi enerji. Kuzey Suriye’ye ihraç ettiğimiz bir elektrik var. Bu ihracatı özel şirketler yapıyor. Şu anda o yaptırıma henüz tabi değiller. Ama biz tabii ki bu yapılan elektrik ihracatının miktarını artırmakla alakalı, özellikle Halep’e yaklaşık ilave 500 megavatlık bir ihracatla alakalı teknik bir çalışmayı yürütüyoruz. Doğal gaz da, aslında elektrik amaçlı bizim Suriye’ye ihraç edeceğimiz bir ürün. Şu anda bir boru hattını orayla birleştirmemiz gerekliydi. Mayınlı bir bölge vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri orayı temizledi. Birkaç hafta içerisinde gaz, Halep’e, Halep’ten de Humus’a kadar gelecek ve oradaki santralleri inşallah devreye alacağız. Hayatın normalleşmesine çok ciddi bir katkı yapacak.”

İstanbul Finans Merkezi’nde enerji ve emtia borsası

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin finansal piyasalarla enerji altyapısını birleştirmesi gerektiğini bunun yerinin de İstanbul Finans Merkezi olduğunu belirterek şunları söyledi, “İstanbul Finans Merkezi önemli. Bizim finansal piyasalarla enerjideki altyapıyı birleştirmemiz lazım. Orada bir doğal gaz ticareti var. Elektrik ticareti daha yoğun devam ediyor. Ama onu büyütmemiz lazım. Türkiye’de bu ticaretin yapıldığı, madenlerle alakalı benzer şeyi geliştirmemiz lazım. İstanbul Finans Merkezi’ne EPİAŞ’ı taşıdık. Yani bunun sembolik bir anlamı var. Diyoruz ki aynı zamanda biz yani burayı bir enerji ve emtia borsası haline dönüştürmek istiyoruz. Bütün bunları yaptığımızda gerçekten bir merkez ülke olacağız. Türkiye’nin oynayacağı çok önemli roller var. Biz buraya doğru daha güçlü bir şekilde gidiyoruz.”

Kıbrıs’a temiz enerji

“Kıbrıs’a mutlaka elektrik götürmemiz lazım.” diyen Bayraktar bu konuda yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyleyerek, şu bilgileri paylaştı, “Gerek Güney Kıbrıs, gerek KKTC fosil yakıtlarla elektrik üretiyor. Çevreyle alakalı hassasiyeti çok üst düzeyde olan Avrupa, mesela ‘Güney Kıbrıs sen ne yapıyorsun?’ demiyor. Halbuki biz elektriği Türkiye’den götürsek, kuzeyle güney arasında bir bağlantı var. Dolayısıyla kuzeyden güneye ihtiyaç olduğunda istedikleri zaman o elektriği götürebiliriz. Bu elektriği biz Türkiye’den sadece yenilenebilir enerjiden üreten santrallerden de sağlayabiliriz. Ama malum siyasi saiklerle Güney Kıbrıs, Yunanistan, Avrupa Birliği bu konuda siyasi bir engel oluşturmaya çalışıyorlar. Şu anda Kıbrıs’ın elektrik konusuyla alakalı çok çalışıyoruz. Farklı mobil santrallerimizin beş tanesini oraya gönderdik. 125 megavat. Şimdi iki tane daha göndereceğiz. Ama tabii kalıcı çözüm adaya elektriği kabloyla götürebilmekte.”

■ Gabar petrol sahasında üretim ne kadar?

Bakan Bayraktar, Gabar’la ilgili şu bilgileri verdi, “Şırnak Gabar petrol üretim sahaları, TPAO’nun kara faaliyetlerinde bugüne kadar ulaştığı en yüksek üretim hacmine sahip sahalardan biri haline geldi. Sahada sürdürülen arama ve üretim faaliyetleri sonunda günlük üretim miktarı 81 bin varil düzeyini aştı. 2021 Eylül ayındaki ilk keşiften bu yana toplam 32,6 milyon varil üretim gerçekleştirildi. 15 Mayıs itibarıyla 113 üretim kuyusu aktif olarak faaliyette bulunuyor. 30 kuyuda aktif sondaj faaliyetleri sürdürülüyor. Ocak 2025’den bu yana Gabar sahasından Irak-Türkiye doğalgaz boru hattı üzerinden Ceyhan terminaline 9,9 milyon varil ham petrol taşındı. Saha kapsamında bugüne kadar 680 kilometre yol ve 350 kilometre boru hattı inşa edildi.”