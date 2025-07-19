  1. Ekonomim
  2. Enerji
  3. Bakan Bayraktar: Türkiye iki yeni sondaj gemisiyle 4. en büyük filoya sahip
Takip Et

Bakan Bayraktar: Türkiye iki yeni sondaj gemisiyle 4. en büyük filoya sahip

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin iki yeni sondaj gemisiyle dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip olduğunu belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Bayraktar: Türkiye iki yeni sondaj gemisiyle 4. en büyük filoya sahip
Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin iki yeni sondaj gemisiyle artık dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip olduğunu duyurdu.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye, iki yeni sondaj gemisiyle artık dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip. Bu sadece bir filo değil; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde denizlerin derinliklerinden geleceğe uzanan güçlü bir iradenin yansımasıdır. Görev başındaki enerji kahramanlarımızın rotası net: Enerjide tam bağımsızlık."

Hamas: Netanyahu, tüm esirlerin serbest bırakılmasını öngören anlaşmayı reddettiHamas: Netanyahu, tüm esirlerin serbest bırakılmasını öngören anlaşmayı reddettiDünya

 

MHP lideri Devlet Bahçeli’den dikkat çeken öneri: Biri Kürt, diğeri Alevi olsunMHP lideri Devlet Bahçeli’den dikkat çeken öneri! Biri Kürt, diğeri Alevi olsunGündem

 

Enerji
Pakistan güneş enerjisinde Türkiye’yi nasıl geçti?
Pakistan güneş enerjisinde Türkiye’yi nasıl geçti?
Türkiye ve Umman arasında enerji alanında mutabakat zaptı imzalandı
Türkiye ve Umman arasında enerji alanında mutabakat zaptı imzalandı
Elektrik tüketimi akşam saatlerinde zirve yaptı!
Elektrik tüketimi akşam saatlerinde zirve yaptı!
IEA: Petrol talep artışı 14 yılın en düşük seviyesinde olacak
IEA: Petrol talep artışı 14 yılın en düşük seviyesinde olacak
Enerji dönüşümünün anahtarı ısı pompası
Enerji dönüşümünün anahtarı ısı pompası
TPAO’dan ultra derin sondaj gemisi hamlesi
TPAO’dan ultra derin sondaj gemisi hamlesi