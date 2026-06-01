Bakan Bayraktar: Akkuyu’nun ilk ünitesini yıl sonunda devreye almayı planlıyoruz

Bakan Bayraktar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Bakü Enerji Haftası'nın açılışında konuştu. Günümüzde uygun maliyetli ve güvenilir enerji arzının giderek zorlaştığını belirten Bayraktar, jeopolitik gerilimler, bölgesel savaşlar ve tedarik zincirindeki aksaklıkların enerji piyasalarını daha kırılgan ve oynak hale getirdiğini söyledi.

Bayraktar, son gelişmelerin enerji arz güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koyduğuna, enerji güvenliğinin artık yalnızca kaynaklara erişimle tanımlanamayacağına işaret ederek, "Enerji güvenliği bugün aynı zamanda çeşitlendirilmiş tedarik yapısı, güçlü altyapı, operasyonel esneklik, yüksek enterkonneksiyon kapasitesi ve daha geniş işbirliği gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğiyle mücadele edilirken enerji dönüşümünün de başarıyla gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, "Sürdürülebilirlik, enerji güvenliği ve rekabetçilik arasında doğru dengeyi kurmak zorundayız." dedi.

Bayraktar, Türkiye'nin enerji alanındaki önceliğinin enerji güvenliğini sağlamak, dışa bağımlılığı azaltmak, ekonomik büyümeyi desteklemek ve net sıfır emisyon hedefine ulaşmak olduğunu belirtti.

Türkiye Avrupa'da ilk 5, dünyada ilk 11 ülke arasında yer alıyor

Yenilenebilir enerjinin bugün Türkiye'nin kurulu elektrik gücünün yaklaşık yüzde 65'ini oluşturduğunu aktaran Bayraktar, Türkiye'nin bu alanda Avrupa'da ilk 5, dünyada ilk 11 ülke arasında yer aldığını ifade etti.

Bayraktar, "Bu yılın sonunda güneş enerjisinin Türkiye'nin kurulu elektrik üretim kapasitesindeki en büyük kaynak haline gelmesini bekliyoruz." dedi.

Doğal gazın enerji piyasalarındaki kritik rolünü sürdürdüğünü belirten Bayraktar, Türkiye'nin boru hatları, yer altı depolama tesisleri, yeniden gazlaştırma terminalleri ve enterkoneksiyonlar dahil olmak üzere doğal gaz altyapısına önemli yatırımlar yaptığını söyledi.

"Yıl sonuna kadar 7,5 milyar metreküp üretime ulaşmayı hedefliyoruz"

Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimin istikrarlı şekilde arttığını kaydeden Bayraktar, "Yıl sonuna kadar Sakarya Gaz Sahası'ndan yıllık 7,5 milyar metreküp üretime ulaşmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Nükleer enerjinin de Türkiye'nin uzun vadeli enerji stratejisinin temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin yıl sonuna kadar devreye alınmasının planlandığını dile getirdi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji işbirliğinin bölgesel enerji güvenliğine önemli katkılar sunduğunu belirten Bayraktar, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Güney Kafkasya Boru Hattı, Trans Anadolu Boru Hattı (TANAP) ve STAR Rafinerisi gibi projelerin bölgesel enerji mimarisini dönüştürdüğünü ifade etti.

Bayraktar, Türkiye ve Azerbaycan'ın yenilenebilir enerji, elektrik iletimi ve yeşil enerji koridorları alanlarında da işbirliğini geliştirdiğini belirterek, "Türkiye, Doğu ile Batı arasında güvenilir bir ortak, enerji merkezi ve bölgesel enerji projelerinin kolaylaştırıcısı olmaya devam edecek." dedi.

Türkiye'nin bu yıl Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacağını hatırlatan Bayraktar, ülkesinin küresel enerji ve iklim diyaloğuna yapıcı katkı sunmayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.