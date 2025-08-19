Bakan Bayraktar: Yurt dışında aylık 1,1 milyon varil petrol üretimi gerçekleşti

Türkiye'nin Temmuz ayı enerji üretim verileri açıklandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın paylaştığı son verilere göre, yerli kaynaklardan petrol ve doğal gaz üretimi istikrarlı bir şekilde devam ediyor.

Temmuz ayında ülke genelindeki petrol sahalarında toplam 4 milyon varil ham petrol çıkarıldı. Bu rakam, günlük ortalama 129 bin varil petrol üretimine karşılık geliyor. Doğal gaz üretimi ise aynı dönemde 288 milyon metreküp olarak gerçekleşti ve günde ortalama 9,3 milyon metreküp üretim kapasitesine ulaşıldı. Petrol eşdeğeri olarak hesaplandığında, Temmuz ayında toplam 5,7 milyon varillik enerji üretimi kaydedildi.

"Enerjide Tam Bağımsız Türkiye" hedefi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol ve doğal gaz üretiminde yurt içi ve dışındaki çalışmaları hızlandıracaklarını bildirdi.

"Enerjide Tam Bağımsız Türkiye" hedefiyle hareket ettiklerini belirten Bayraktar, yurt içi ve yurt dışı operasyonlar sayesinde Türkiye'nin petrol ihtiyacının yüzde 15'ini, doğal gaz ihtiyacının ise yüzde 16'sını kendisinin karşıladığını ifade etti.

Bakan Bayraktar, yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması için gece-gündüz demeden çalıştıklarını vurguladı.

"Yurt dışında aylık 339 milyon metreküp doğal gaz, 1,1 milyon varil petrol üretimi gerçekleşti"

Gabar ve Sakarya Gaz Sahası başta olmak üzere yurt içindeki mevcut petrol ve doğal gaz petrol üretimini çok daha yukarılara taşıyacaklarının altını çizen Bayraktar, "Yurt dışındaki petrol ve doğal gaz üretimi de önemli bir boyuta ulaştı. Yurt dışında aylık 339 milyon metreküp doğal gaz, 1,1 milyon varil petrol üretimi gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde, bu hedef doğrultusunda hem yurt içinde hem de yurt dışındaki çalışmalarımızı hızlandıracak, inşallah bu alanda kendi kendine yeten bir ülke haline geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.