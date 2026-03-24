Bakan Bayraktar'dan açıklama geldi: İran, Türkiye'ye doğal gazı kesti mi?

İsrail, İran’ın Güney Pars'a saldırması sonrasında İran'dan Türkiye'ye yönelik gaz akışının durduğu öne sürüldü.

Bloomberg'in haberine göre, İran'dan Türkiye'ye sevkiyatın durması, Türkiye'nin yıllık gaz ihtiyacının yüzde 14'üne karşılık gelen hacmi riske attığu belirtilmişti.

Bakan Bayraktar: Depolarımız yüzde 71 dolu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, İran’dan Türkiye’ye yapılan doğal gaz sevkiyatının durdurulduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Bakan Bayraktar, “Öyle birşey yok. Doğal gaz arzında sıkıntı yok. Depolama tesisleri yüzde 71 dolu” dedi.

İran’ın Türkiye’ye gaz akışını kestiğine yönelik haberi EKONOMİ'ye yorumlayan Eski BOTAŞ Genel Müdürü Gökhan Yardım, “Haberler belirsiz, akış azalmış ya da kesilmiş olsa da sorun olacağını zannetmiyorum.” değerlendirmesini yapmıştı.